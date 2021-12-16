台股連3年漲幅逾2成 台股基金規模近高收益債券型基金

台灣加權股價指數連續三年大漲超過兩成，投資人樂翻，也將台股基金規模推升到前所未有的新高度。根據投信投顧公會統計，今年以來至11月底，主動型台股基金與被動型台股ETF規模合計大增3,028億元至9,384億元，直逼國人熱愛的高收益債券型基金的9,862億元，隨著台股行情持續熱燒，大有超越之勢。

分析今年台股基金規模激增的動能，高股息ETF的投資熱潮爆發，對台股基金規模推升居功甚偉，其中，元大高股息（0056）在小額投資人螞蟻雄兵下，推升今年基金規模一度爆增近500億元，最讓人嘖嘖稱奇。

目前國內有五檔台股ETF冠上高股息的名號，在去年底的合計規模即有1,008億元，今年隨著存股議題延燒，截至12月13日合計規模再大增至1,605億元，也創下高股息ETF發展近14年來最大的吸金紀錄。

其中，除了0056在成長金額奪冠外，元大投信旗下另一檔元大台灣高息低波（00713），更是上演大驚奇，今年以來規模成長超過2倍，搶下高股息ETF成長王，在除息前也首度晉升台股百億級ETF俱樂部。

高股息ETF之所以獲得國人資金熱捧，首要原因是受到國人存股熱潮的帶動，而高股息ETF可以讓投資人一次分散投資在30檔以上的個股，投資風險較低，使得存股風潮在過去一、兩年裡，有逐漸從存單一個股，朝向布局高股息ETF蔓延之勢。

其次，國內高股息ETF普遍的配息率多在約5%水準，甚至更高，加上近幾年績效相當突出，讓投資人不僅可以感受到領取優渥配息時滿滿的幸福感，也享受到令人滿意的淨值成長，無怪乎市場資金不斷往高股息ETF移動。

從基金類型的規模增減可以看出，許多投資高收益債券型基金或是新興市場債券型基金的投資人，也開始資金大轉向，因為投資台股高股息ETF，不僅一樣可以收取高配息，又沒有匯率風險的困擾。

以今年規模成長率最高的00713為例，自2021年11月底起算的近三年累積含息報酬率為70.71%，淨值增加的金額就明顯超過其配息金額，較不會有追求高配息，反過來吃掉投資人本金的情況，導致即使有著高配息率，但配息金額卻是越來越少，無法達到預期的現金流目標。

觀察00713的配息狀況，自成立以來配息金額逐年成長，2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元，今年配息金額更一舉飆升至每單位配發3.15元，持續跟隨上市櫃獲利成長，配息金額三年翻上一倍。

元大投信表示，今年台股上市櫃公司獲利有望超過4兆元，以台股過去幾年股利配息率通常在6成以上計算，明年配發股息金額上看2.5兆元，挑戰歷史新高。對於擔憂疫情變化或是美國聯準會升息議題，且有現金流需求的投資人，不妨將波動風險較為穩健的台股高股息ETF納入投資組合，透過分批布局或是定期定額的方式，累積更多單位數，享受參與台灣經濟及股息成長的長期投資機會。

元大投信也提醒投資人，選擇高股息ETF，應留意配息率是否和追蹤指數的殖利率相當，以及長期績效走勢。