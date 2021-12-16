股匯齊揚 新台幣早盤升值2.9分、一度觸及27.775元
新台幣今（16）日以27.79元兌1美元開盤，升值1.4分；台股早盤以17,719.06點開出，上漲58.96點，新台幣早盤一度觸及27.775元兌1美元，升值2.9分。
美股周三收紅，道瓊工業指數上漲383.25點，漲幅1.08%，收35,927.43點；標普500指數勁揚75.76點，漲幅1.63%，收4,709.85點；那斯達克指數大漲327.94點，漲幅2.15%，收15,565.58點；費城半導體指數大漲140.05點，漲幅3.69%，收3,934.46點。
美股上漲，台股早盤開高走高，盤中大漲逾百點，新台幣以升值開出，早盤低點達27.798元兌1美元，升值0.6分，高點一度觸及27.775元兌1美元，升值2.9分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言