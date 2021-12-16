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股匯齊揚 新台幣早盤升值2.9分、一度觸及27.775元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
新台幣以升值開出。（本報系資料庫）
新台幣以升值開出。（本報系資料庫）

新台幣今（16）日以27.79元兌1美元開盤，升值1.4分；台股早盤以17,719.06點開出，上漲58.96點，新台幣早盤一度觸及27.775元兌1美元，升值2.9分。

美股周三收紅，道瓊工業指數上漲383.25點，漲幅1.08%，收35,927.43點；標普500指數勁揚75.76點，漲幅1.63%，收4,709.85點；那斯達克指數大漲327.94點，漲幅2.15%，收15,565.58點；費城半導體指數大漲140.05點，漲幅3.69%，收3,934.46點。

美股上漲，台股早盤開高走高，盤中大漲逾百點，新台幣以升值開出，早盤低點達27.798元兌1美元，升值0.6分，高點一度觸及27.775元兌1美元，升值2.9分。

新台幣 台股

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