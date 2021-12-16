元大導入EAP 引進專業心理諮詢機構實踐員工照護精神

元大金控（2885）在網友心中一直是幸福企業的最佳代表，因為元大一向重視員工照護，致力推動身心健康方案及優於法令的福利措施，提供友善的工作環境。除了關心員工身體健康，元大更在意他們的心理健全，2020年引進員工協助方案(EAP)，整合相關資源提供查詢，2021年10月更完善EAP服務，導入外部專業心理諮商機構，提供免付費諮詢服務，維持員工在工作與生活上的平衡。

透過EAP，元大金控協助員工以健康的身心投入工作，包括心理諮詢、法律諮詢、醫療防治、照護/其他諮詢、自我量測等五大主題，藉此提升工作效率，具體實踐員工照護的精神。元大與非營利專業心理諮商機構合作，導入免付費諮詢專線、心理師一對一晤談等諮詢服務，該機構已成立20年，是台灣目前最大的心理治療訓練中心，心理諮商服務超過10,000 人次，提供保密且專業的服務。

元大金控表示，集團員工專業心理諮詢服務於2021年10月上線，針對員工家庭面、情感面、人際關係面與法律面等議題提供協助，依據使用後同仁的回饋，均給予該機構服務成效與滿意度正面評價，肯定專業人員提供的協助，除能照顧個人當下情緒，更可釐清問題根源，有效解決問題。

元大金控說，同仁是企業發展的核心，是實現企業營運目標的基礎，更是企業持續發展的動力。除了EAP的協助外，元大也提供管理及專業訓練，引領員工持續精進，更致力保障員工權益並打造幸福職場，透過健全的溝通平台、完善及合理的薪酬政策，努力創造雙贏勞雇關係，使每位員工能樂在工作，並以身為元大一員為榮。元大金控以國際永續標竿企業自許，持續落實員工關懷及健康照護的社會責任。