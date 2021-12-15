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金管會打炒房放大絕 建商、投資客都沒得玩

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會打炒房出新招，將透過兩大措施降低金機構不動產曝險部分，據透露，銀行局正研擬兩大措施，首先是拉高不動產授信風險權數，藉此提高銀行資本成本，其次要求對整個集團做不動產授信控管，如金控旗下子銀行、票券、壽險等，恐都得納管。

對銀行業衝擊最大的部分，是拉高不動產授信的風險權數後，銀行為了符合資本適足率的要求，只能降低不動產相關放款，嚴控建商貸款，料建商明年推案成本也將因此拉高。

金管會主委黃天牧今天說，配合政府打炒房，最快今年底、最慢明年初，將出兩大招，一是降低不動產曝險，二是再啟動不動產授信金檢。銀行主管也說，此舉可以遏阻建商或投資客、套用銀行低利資金炒房。

黃天牧透露，最快年底前也會再度採取新措施，降低整體金融機構不動產曝險，例如哪些國銀金流還需要補強或管理，都會做進一步檢討。銀行局高層說，降低不動產曝險有兩大方向，一是不動產相關授信的風險權數再往上提高。

依現行規定，目前土建融貸款、餘屋貸款的風險權數都是150%，少部分才適用100%；房貸部份，因各銀行適用LTV（Loan to Value，貸款成數）法，若是一般自住型房貸八成、權數約是30%，非自住型則會落在45%以上。

風險權數愈高，代表銀行計提的資本愈多，銀行為了要讓資本適足率符合規定，除了增資、只能減少不動產放款。

炒房 建商 資本適足率

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