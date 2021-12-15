佛心！聯卡中心紓困特約店家延長到明年中

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

國內最大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心宣布，現行對所有特約商店進行的紓困措施，將再延長半年、至明年6月底結束，合計共有6.7萬餘家特店都將適用，可繼續豁免徵收特約商店服務費用，及mPOS行動刷卡端末機使用費等兩項費用。

聯卡中心在去年新冠肺炎疫情爆發初期，就曾在當年的2月至7月對全部特約商店紓困，豁免特約商店服務費與mPOS端末機使用費，合計就有近6,500萬元的紓困，今年中本土疫情增溫、全台三級警戒，聯卡中心又自6月1日起二度對所有特約商店豁免這兩項費用紓困，原定免收的紓困期間至今年底截止，但是聯卡中心考量配合政府振興五倍券發行使用，及推動小規模商家導入非現金支付政策，還有國銀因應疫情衝擊的個人債務協處機制等，因此聯卡中心決定再延長特約商店紓困措施至明年6月30日，也就是從今年6月1日到明年6月30日這一整年，聯卡中心所有特約商店，都可豁免徵收特約商店的商店服務費與mPOS使用費。

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