安達人壽啟動地方創生ESG 計畫 落實綠色採購方針

地方創生已成為企業 ESG 永續發展顯學，是台灣當前最有感的社會議題之一。全球最大上市財產與責任保險公司 CHUBB 集團旗下安達人壽台灣分公司，正式啟動南投縣仁愛鄉松林部落地方創生計畫，透過原住民朋友的共同參與，保育推廣全台灣特有的原生種「伊娜谷香糯米」，強化地方特色與使命感來吸引原民返鄉，達到地方創生的目的，也落實綠色採購方針與企業社會責任。

安達人壽總經理張志杰表示，此次地方創生計畫有幾項重要推展目標，一是「保種」，期望能讓當地部落的原生品種「伊娜谷香糯米」得以永續；二是「育苗」，期能培育香糯米在部落住民及小朋友心中的火苗，使文化得以延續傳承；三是「推廣」，透過企業禮品及通路銷售，讓更多人知道伊娜谷香糯米是松林部落地方特有 DNA；四是「回饋」，香糯米銷售金額將部份回饋地方支持當地老人社區共餐，成為地方創生的資源循環。

位於南投縣仁愛鄉的松林部落鄰近奧萬大國家森林遊樂區，座落於海拔約 1000 公尺，自 100 多年前的日治時期開始即有紀錄部落原住民栽植「伊娜谷香糯米」來製作在地傳統米食。松林部落的伊娜谷香糯米為台灣少見高海拔特有水稻品種，也因其稀有性及馥郁的香氣，成為松林部落珍稀且具代表性的農產品。然而，近兩年因台灣水資源的匱乏與現代農業追求成本效益，具有歷史傳承意義的伊娜谷香糯米，也逐漸面臨品種混雜甚至消失的危機。

松林部落發展協會理事長高詠斐期盼透過企業長期契作，可一面協助傳承部落文化，一面加速產業發展正向循環，吸引更多青年願意返鄉支持。希望結合在地文化資源，重新塑造松林部落特有觀光產業樣貌，並抓緊疫情後國內旅遊意願提升的機會，讓國人重新體認原住民文化，提升青年返鄉投入振興部落發展的意願。

安達人壽攜手親愛村村長潘筱玉長老與高詠斐，承諾將用三年的時間，不單讓伊娜谷香糯米成為企業送禮的禮贈品，也讓其得以保種、傳承，並活化部落的經濟產業。

安達人壽除了協助松林部落伊娜谷香糯米文化傳承與保種，其中更導入非常關鍵的契作盈餘「回饋機制」，將部分銷售農產品的收入，支持老人共餐以及學生就學專車車資補助，讓學生可以安心往返學校與住家。