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遠雄人壽獲金管會核准 增提3億元外匯準備金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新台幣今年太過強勢，繼富邦人壽昨日公告獲金管會准許增提30億元外匯準備金後，遠雄人壽（5859）今（15）日亦發布重訊同樣獲准增提，公司晚間輸入公開資訊觀測站，表示已取得金管會核准增提外匯價格變動準備金，金額為新台幣3億元。之前國壽與新光金亦在法說會上表示有意在年底增提外匯準備金，準備金會從獲利中扣除，因此對12月獲利會帶來一些影響。

遠雄人壽2015年即登錄興櫃，今年前3季營收為714.43億元，稅後純益為26.18億元，每股盈餘為5.67元，跟去年一整年每股盈餘賺2.61元比，已超越全年，並有倍數成長。

遠雄人壽在台深耕28年，長期聚焦保障型商品，資產規模連年成長，已突破6,000億元。資產品質今年也表現不錯，截至今年上半年止，資本適足率為289.82%，淨值資產比為6.54%，均符合金管會監理保險公司清償能力之其中兩種衡量指標。

壽險業有高達3.8兆元在海外，匯兌成本風險高，各壽險壽險業也趁獲利史上高峰，展開預防式增提外匯準備金，從獲利中增提一部份到資金池中，以備不時之需。保發中心董事長桂先農日前在一場論壇時表示，國內壽險業總資產未避險部位仍高達3.8兆元，若新台幣升值1%，其影響約380億元，截至今年9月底的外匯價值變動準備金為340億元。若台幣持續走高，目前準備金不足承受未避險部位的匯率波動，未來保險公司將適時增加外匯價格準備金或增加避險比例。

壽險業 新台幣 外匯

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