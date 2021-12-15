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吳火獅醫學獎頒獎 台新金董座吳東亮憶父親助北醫創立

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
台灣生技醫藥發展基金會15日舉行「吳火獅醫學獎」頒獎典禮，基金會董事長楊泮池（左起）、台大醫學院藥理研究所副教授楊鎧鍵、成大醫學院生理學科暨研究所助理教授 吳偉立、台大醫學院腫瘤醫學研究所助理教授曾士傑、台新金控董事長吳東亮及基金會創辦人路孔明合影。台灣生技醫藥發展基金會／提供
台灣生技醫藥發展基金會15日舉行「吳火獅醫學獎」頒獎典禮，基金會董事長楊泮池（左起）、台大醫學院藥理研究所副教授楊鎧鍵、成大醫學院生理學科暨研究所助理教授 吳偉立、台大醫學院腫瘤醫學研究所助理教授曾士傑、台新金控董事長吳東亮及基金會創辦人路孔明合影。台灣生技醫藥發展基金會／提供

由台灣生技醫藥發展基金會（Taiwan Bio-development Foundation,TBF）設立的第一屆「吳火獅醫學獎」今（15）日舉行頒獎典禮，台新金控董事長吳東亮今日獲邀頒獎時，回憶起當年，除了新光醫院是為了完成父親吳火獅心願而成立之外，吳火獅本人也曾擔任過台北醫學院董事長三年，並催生了北醫附設醫院的成立。

台灣生技醫藥發展基金會今日舉行年度講座發表會，基金會董事長楊泮池院士與國內13位頂尖生技醫藥學者發表年度專題演講。TBF是國內生技醫藥最大的人才培育基金會，由鑽石生技投資發起捐助成立，並獲富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山金控等參與贊助講座獎金。

楊泮池指出，為了鼓勵台灣年輕醫學界菁英，今年度TBF年會特別成立「吳火獅醫學獎」，徵選年齡50歲以下、任職於公私立大學院校的醫學研究人才，每年提供三位得獎者各210萬元獎金。今年「吳火獅醫學獎」首度得獎的三人，包括台大醫學院藥理研究所副教授楊鎧鍵、成大醫學院生理學科暨研究所助理教授吳偉立，以及台大醫學院腫瘤醫學研究所助理教授曾士傑。

吳東亮致詞時表示， 一般人提到吳火獅對醫療的付出，只知道他催生了新光吳火獅紀念醫院成立，吳火獅出身艱難，深知一般民眾沒錢就醫的痛苦，成立新光保險之後，也一直想籌備一家醫院，1986年10月17日，吳火獅專程自日本返台主持新光醫院的籌備會議，不料第二天就心臟病發辭世。後來在新光醫院現任董事長吳東進及家族成員努力下，醫院終於在1992年正式營運。

不過，吳東亮表示，在更早的1959年，兩位台北市的名醫胡水旺、徐千田就開始邀請吳火獅擔任台北醫學院創校董事，胡水旺是當時知名耳鼻喉科醫師，徐千田則是婦產科名醫，當時北醫的創校董事大部份是醫學界或政界人士，只有吳火獅是唯一企業家。北醫草創初期，有任何資金需求都會找吳火獅出資。

到了1970年，當時的北醫因為管理階層意見不一，董事會停擺，財務狀況不佳，經營上出現問題。吳火獅臨危受命，自1970年至1973年擔任代理董事長，並在任內以他個人的信用保證向銀行貸款，並開始推動北醫附屬醫院建設，自1970年4月開工，1976年8月開幕。吳東亮指出，若不是父親當年力排眾議，並自己擔負籌資及規劃的重責，或許就沒有北醫大目前的規模。

台新金控 吳東亮

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