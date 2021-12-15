快訊

內神通外鬼！五股ATM搶案偵破 19歲護鈔保全竟是內賊

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超級央行日明登場 我國央行第四波房市管制同步上膛？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
包括台灣在內、全球多國央行發布利率決策的「超級央行日」明（16）日將登場。圖／聯合報系資料照
包括台灣在內、全球多國央行發布利率決策的「超級央行日」明（16）日將登場。圖／聯合報系資料照

包括台灣在內、全球多國央行發布利率決策的「超級央行日」明（16）日將登場。外界研判，央行總裁楊金龍在今年最後一場理監事會上，將持續採取不動產信用管制，具體方向可能鎖定土建融，或房市買氣熱絡的特定地區，進行貸款成數、利率或寬限期等相關限制。

市場預期，央行本季貼放利率將「連七凍」、重貼現率維持在1.125%不變，今年經濟成長率與通膨率可望雙雙上修。除房市信用管制外，央行也將持續祭出專案金檢，督促銀行落實法規遵循；截至今年11月19日止，央行已辦理51次專案金檢。

自去(2020)年底以來，央行已三度加碼房市信用管制，銀行主管認為，央行明日若四度緊縮不動產放款，主要原因是考量銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，進一步控管相關授信風險。

銀行主管分析，為抑制高房價，內政部、央行、金管會財政部等財經部會祭出「連環拳」，而這一系列穩定房市措施，至少在明年第1季前都「只會增、不會減」，差別只是要公開喊話，還是「化明為暗」、私下找銀行道德勸說而已。

房貸指標銀行高層指出，對付房市，央行能採取的措施，就是緊縮貸款戶在銀行的貸款，舉例而言，如果央行目標鎖定囤地、養地的建商，就可能針對土建融下手，建商買了土地，未在一年內動工興建，銀行就得收回一定比例的融資，或拉高貸款利率等，如此一來，建商只能減少養地、加速興建，進而達成增加房市供給量、降低囤地養地風氣等目標。

此外，央行也非常關注銀行的不動產授信集中度。截至9月底，全體銀行不動產貸款占總放款比重約36.55%，相較於歷史高點（2009年10月底）的37.9%略降。

為遵循政府打炒房政策，不動產專業銀行土地銀行明年房貸預算目標將「零成長」；合庫董事長雷仲達上周也表示，「除了首購外，我希望都是負成長」。

美國聯準會於台北時間16日凌晨公布利率決議，我國央行明日下午將召開第4季理監事會，接著歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）均在當晚8點後發布利率決議，隔日上午還有日本央行（BoJ）接力，主要央行會議密集登場，外界屏息以待。

房市 建商 房貸 楊金龍 金管會 財政部

延伸閱讀

建商擠下壽險業！狂獵地2470億 創三年新高

高雄大學特區一筆「住三」土地9家建商搶 單坪60.9萬售出

建商獵地2,470億寫三年新高 這區追捧最熱

居家防噪！芯芸發表隔音新建材「緩衝降噪水泥」受矚目

相關新聞

超級央行日明登場 我國央行第四波房市管制同步上膛？

包括台灣在內、全球多國央行發布利率決策的「超級央行日」明（16）日將登場。外界研判，央行總裁楊金龍在今年最後一場理監事會...

股匯齊揚！新台幣終止連3貶 收27.804元

外資匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣由貶翻升，終止連3貶，今天收盤收在27.804元，升值1.2分，台北及元太外匯市場總成...

企業誠信再進化 黃天牧：需深化公司治理文化

台灣誠正經營暨防弊鑑識學會主辦、資誠聯合會計師事務所及普華商務法律事務所協辦的「企業誠信經營的再進化」研討會今天邀請金管...

新台幣升1.2分 收27.804元

新台幣兌美元匯率今（15）日以27.804元作收，升值1.2分，台北外匯成交金額為10.68億美元。

開盲腸炎卻無法獲理賠？小心舊保單不賠新手術

國人愛買保險，但保單條款內容繁雜，如何讓保險在生病時發揮最大作用？業者指出，投保時的項目額度、門診手術給付原則、保證續保等，都是要注意的細節。

ATM當機變頻繁？近兩年當5次 主要是這三原因

上週六(11日)下午5點，因財金公司跨轉斷線，導致短短7分鐘全台ATM大當機，引發民怨。據金管會統計，過去5年中，以近兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。