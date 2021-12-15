超級央行日明登場 我國央行第四波房市管制同步上膛？

包括台灣在內、全球多國央行發布利率決策的「超級央行日」明（16）日將登場。外界研判，央行總裁楊金龍在今年最後一場理監事會上，將持續採取不動產信用管制，具體方向可能鎖定土建融，或房市買氣熱絡的特定地區，進行貸款成數、利率或寬限期等相關限制。

市場預期，央行本季貼放利率將「連七凍」、重貼現率維持在1.125%不變，今年經濟成長率與通膨率可望雙雙上修。除房市信用管制外，央行也將持續祭出專案金檢，督促銀行落實法規遵循；截至今年11月19日止，央行已辦理51次專案金檢。

自去(2020)年底以來，央行已三度加碼房市信用管制，銀行主管認為，央行明日若四度緊縮不動產放款，主要原因是考量銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，進一步控管相關授信風險。

銀行主管分析，為抑制高房價，內政部、央行、金管會、財政部等財經部會祭出「連環拳」，而這一系列穩定房市措施，至少在明年第1季前都「只會增、不會減」，差別只是要公開喊話，還是「化明為暗」、私下找銀行道德勸說而已。

房貸指標銀行高層指出，對付房市，央行能採取的措施，就是緊縮貸款戶在銀行的貸款，舉例而言，如果央行目標鎖定囤地、養地的建商，就可能針對土建融下手，建商買了土地，未在一年內動工興建，銀行就得收回一定比例的融資，或拉高貸款利率等，如此一來，建商只能減少養地、加速興建，進而達成增加房市供給量、降低囤地養地風氣等目標。

此外，央行也非常關注銀行的不動產授信集中度。截至9月底，全體銀行不動產貸款占總放款比重約36.55%，相較於歷史高點（2009年10月底）的37.9%略降。

為遵循政府打炒房政策，不動產專業銀行土地銀行明年房貸預算目標將「零成長」；合庫董事長雷仲達上周也表示，「除了首購外，我希望都是負成長」。

美國聯準會於台北時間16日凌晨公布利率決議，我國央行明日下午將召開第4季理監事會，接著歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）均在當晚8點後發布利率決議，隔日上午還有日本央行（BoJ）接力，主要央行會議密集登場，外界屏息以待。