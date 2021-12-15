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上海商銀重視ESG 辦外木山淨灘活動提倡環境永續

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
上海商銀獲110年度「運動企業認證」，由賴清德副總統(左)親自頒發標章，該行林志宏總經理(右)代表受證。遠見雜誌／提供
上海商銀獲110年度「運動企業認證」，由賴清德副總統(左)親自頒發標章，該行林志宏總經理(右)代表受證。遠見雜誌／提供

上海商業儲蓄銀行（5876）重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近四年來與上海商業儲蓄銀行文教基金會合作連續於北、中、南各地區舉辦淨山、淨攤、宣導友善耕種及環保救地球等「愛地球環保系列活動」， 12月11日再度結合上海商業儲蓄銀行文教基金會、上海商銀愛心志工及關係企業台灣中國旅行社員工，共同舉辦「愛地球-外木山淨灘公益活動」。

此次活動選定基隆外木山海灘淨灘，由上海商銀150多名員工及眷屬一同參加，並與國立海洋大學合作共同宣導海洋環境保護的重要性，教導大家如何做海洋垃圾的分類及介紹藻類對海洋的重要性。

上海商業儲蓄銀行總經理林志宏表示，近幾年來，氣候變遷造成地球暖化與天候異常的情形愈來愈嚴重，為善盡企業公民的社會責任，發揮金融對產業的影響力，除了推動實施節能減碳、無紙化作業，以及淨山、淨灘與贊助校園護樹計畫之外，也將ESG納入授信與投資的評估，明年也將加大推展綠色金融的力度，提高綠色授信與綠色投資的業務比重，並加強推展綠色理財金融商品。

今年MSCI 評列上海商銀為ESG A級的銀行，商業周刊也評選上海商銀為台灣減碳100強。

林志宏表示，推動環境永續發展是上海商銀重要的營運策略，未來也將持續與上海商銀文教基金會共同舉辦「愛地球環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。

上海商銀 上海商業儲蓄銀行 環保 公益活動 淨灘

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