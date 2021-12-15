央行：人民幣定存利率 這幾家國銀最優

人民幣存款走勢超穩定。中央銀行今（15）日公布，11月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣2,028.33億元，月減人民幣3.81億元；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款為人民幣331.94億元，月增人民幣10億元，兩者合計人民幣2,360.27億元，月增人民幣6.19億元，終止連三降。

央行外匯局行務委員洪櫻芬說明，11月DBU人民幣存款微幅減少人民幣3.81億元，減幅不大，其中個人和法人戶存款均減少，定存下滑、活存則是小幅增加。

至於OBU的人民幣存款增加，主要是電子業客戶將美元貨款轉為人民幣定存，洪櫻芬表示，電子業增持人民幣定存，主要是未來要為中國大陸的子公司增資，提前籌備銀彈。

根據央行蒐集到的最新資訊，銀行各天期利率最高的人民幣專案定存，1個月期為永豐銀行，年息3.05%；3個月期為彰化銀行，年息2.1%；6個月期也是彰銀，利率2.3%；9個月期為日盛銀行，利率2.3%；1年期則是土地銀行，年息2.4%。

洪櫻芬指出，國銀人民幣存款自2013年開辦以來，已長達八年的時間，近年來人民幣存款業務走勢非常穩定、目前看起來沒有太大的變化。央行資料顯示，今年以來，人民幣存款在人民幣2,354億元至人民幣2,464億元、約人民幣110億元之間上下波動。

對於人民幣今年走勢表現相對強勢，為何人民幣存款餘額仍不見明顯起色？洪櫻芬表示，央行統計的是人民幣存款，但人民幣存款利率不是那麼高，所以持有人民幣的投資人，可能會做其他的運用，像是匯到國外去，或投資境外人民幣商品等，所以人民幣存款走勢波動度不大。

此外，今年人民幣兌美元匯率雖然升值2.91%，但人民幣對新台幣卻貶值0.13%；最近一個月，人民幣兌美元升值0.43%，對新台幣卻是貶值0.12%。這代表，人民幣雖然強過美元等其他外幣，但新台幣比人民幣更強勢，所以拿新台幣換成人民幣並不划算。

洪櫻芬認為，民眾選擇投資商品時，匯率是其中一個考量，但還要看利率等其他影響報酬率的變數。