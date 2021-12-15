快訊

陸正式公告：兩岸ECFA明年繼續實施 暫時無虞

立陶宛外交代表團撤出中國大陸 知情人士：人員安全有疑慮

央行：人民幣定存利率 這幾家國銀最優

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

人民幣存款走勢超穩定。中央銀行今（15）日公布，11月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣2,028.33億元，月減人民幣3.81億元；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款為人民幣331.94億元，月增人民幣10億元，兩者合計人民幣2,360.27億元，月增人民幣6.19億元，終止連三降。

央行外匯局行務委員洪櫻芬說明，11月DBU人民幣存款微幅減少人民幣3.81億元，減幅不大，其中個人和法人戶存款均減少，定存下滑、活存則是小幅增加。

至於OBU的人民幣存款增加，主要是電子業客戶將美元貨款轉為人民幣定存，洪櫻芬表示，電子業增持人民幣定存，主要是未來要為中國大陸的子公司增資，提前籌備銀彈。

根據央行蒐集到的最新資訊，銀行各天期利率最高的人民幣專案定存，1個月期為永豐銀行，年息3.05%；3個月期為彰化銀行，年息2.1%；6個月期也是彰銀，利率2.3%；9個月期為日盛銀行，利率2.3%；1年期則是土地銀行，年息2.4%。

洪櫻芬指出，國銀人民幣存款自2013年開辦以來，已長達八年的時間，近年來人民幣存款業務走勢非常穩定、目前看起來沒有太大的變化。央行資料顯示，今年以來，人民幣存款在人民幣2,354億元至人民幣2,464億元、約人民幣110億元之間上下波動。

對於人民幣今年走勢表現相對強勢，為何人民幣存款餘額仍不見明顯起色？洪櫻芬表示，央行統計的是人民幣存款，但人民幣存款利率不是那麼高，所以持有人民幣的投資人，可能會做其他的運用，像是匯到國外去，或投資境外人民幣商品等，所以人民幣存款走勢波動度不大。

此外，今年人民幣兌美元匯率雖然升值2.91%，但人民幣對新台幣卻貶值0.13%；最近一個月，人民幣兌美元升值0.43%，對新台幣卻是貶值0.12%。這代表，人民幣雖然強過美元等其他外幣，但新台幣比人民幣更強勢，所以拿新台幣換成人民幣並不划算。

洪櫻芬認為，民眾選擇投資商品時，匯率是其中一個考量，但還要看利率等其他影響報酬率的變數。

人民幣 新台幣

延伸閱讀

11月人民幣存款餘額微增 央行明年起調整發布形式

禾馨執行長蘇怡寧遭父控遺棄罪 北檢「蘇母能生存」不起訴

一場無差別的婚姻檢視 李蒨蓉、大S愛情存款誰餘額不足

SBL／存款一度剩900元 呂冠霆回歸更珍惜

相關新聞

股匯齊揚！新台幣終止連3貶 收27.804元

外資匯入加上出口商拋匯，帶動新台幣由貶翻升，終止連3貶，今天收盤收在27.804元，升值1.2分，台北及元太外匯市場總成...

企業誠信再進化 黃天牧：需深化公司治理文化

台灣誠正經營暨防弊鑑識學會主辦、資誠聯合會計師事務所及普華商務法律事務所協辦的「企業誠信經營的再進化」研討會今天邀請金管...

新台幣升1.2分 收27.804元

新台幣兌美元匯率今（15）日以27.804元作收，升值1.2分，台北外匯成交金額為10.68億美元。

開盲腸炎卻無法獲理賠？小心舊保單不賠新手術

國人愛買保險，但保單條款內容繁雜，如何讓保險在生病時發揮最大作用？業者指出，投保時的項目額度、門診手術給付原則、保證續保等，都是要注意的細節。

ATM當機變頻繁？近兩年當5次 主要是這三原因

上週六(11日)下午5點，因財金公司跨轉斷線，導致短短7分鐘全台ATM大當機，引發民怨。據金管會統計，過去5年中，以近兩...

安達人壽啟動地方創生ESG計畫 落實企業社會責任

近年來，地方創生已成為企業 ESG 永續發展顯學，也是台灣當前最有感的社會議題之一。全球最大的公開上市財產與責任保險公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。