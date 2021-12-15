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臺銀力挺公辦都更 統籌主辦南港調車場238億元聯貸案

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

臺鐵南港調車場都更開發案是由南港國際一公司及南港國際二公司開發調車場都更基地，委由臺灣銀行統籌主辦新台幣238億元聯貸案並擔任額度管理銀行，已於今（15）日完成聯貸簽約。

臺銀指出，本聯貸案資金用途為支應「臺鐵南港調車場」公辦都更開發案所需資金，原預計籌募金額為212億元，在13家金融同業踴躍支持下，承諾金額達615億元，超額參貸比率逾290%，最後以238億元結案，充分顯示臺灣銀行整合金融同業踐履企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動都市更新政策。

本都更案基地南鄰市民大道，鄰近捷運昆陽站及松山車站，基地面積共16,458坪，擬興建包括臺鐵總部、辦公室、商場、飯店及住宅等複合式產品。本案係公辦都更案，位於台北市「東區門戶計畫」重要策略地區，開發完成後將促進南港地區經濟發展及增加就業機會，並落實國有資產活化政策；本案屬綠色經濟，規劃興建黃金級綠建築，落實建築節約能源，降低能源消耗及二氧化碳之排放。

臺銀身為國家級的領導銀行，肩負政策銀行的責任與使命，積極支持政府政策推動都更危老業務，提供國內老舊建物重建所需資金暨信託服務。本公辦都更聯貸案順利籌組完成，充分展現臺灣銀行積極推動都市更新的決心及實踐企業社會責任之用心。

公辦都更 都市更新 臺灣銀行 聯貸案

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