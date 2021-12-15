五倍券發威 國泰世華銀11月穩居刷卡王
五倍券、好食券以及政府刺激政策奏效，11月信用卡揭露出爐，國泰世華銀單月簽帳金額飄破500億元、達到503億元，寫下11個月以來新高，穩坐刷卡王寶座。並拉大與第二名的中信銀單月簽帳金額的差距，從10月差距3.3億元，拉大到11月達57億元。
整體前五大信用卡的11月簽帳金額，都有顯著成長。其中國泰世華銀單月成長率高達32％，北富銀達24％，中信銀達18％，台新銀達15％，玉山銀成長則為10％。
北富銀指出，受到疫情影響，客戶消費行為持續改變，專注線上交易，北富銀今年受歡迎的信用卡，當屬富邦J卡，因提供3.5％支付回饋無上限，另外，momo卡受惠購物節期間筆筆回饋5%無上限，申辦率高，也是網購族的必辦神卡。
中信銀指出，今年信用卡布局社群平台LINE Pay卡、交通出行中油聯名卡、和泰聯名卡、ACG宅經濟行為英雄聯盟卡，現金回饋銀行卡、全省各連鎖百貨購物中心聯名卡等，以全方位產品及多元回饋滿足客戶支付需求。
玉山銀則指出，今年多元產品及服務，包含玉山U Bear卡、玉山Only卡、Pi拍錢包信用卡、家樂福聯名卡產品，並結合玉山Wallet及Pi拍錢包及Carrefour Wallet等數位錢包。
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