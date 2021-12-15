金管會再出手打炒房 祭出兩大招

金管會主委黃天牧晚間說，配合政府打炒房，最快今年底、最慢明年初，將出兩大招，一是再採取措施，降低不動產曝險，二是將會再啟動不動產授信金檢。

他說，若央行明天有任何新的不動產信用管制措施，央行新措施都會納入金檢重點。

金管會已增訂票券公司對不動產業保證餘額佔保證總餘額上限30%，日前又針對銀行不動產保證業務也納入集中度管理，雙管齊下斬斷建商炒房資金鏈。

去年底到今年3月底，金管會已對十家國銀及三家票券商的不動產授信業務展開專案金檢，當時金檢有三大重點，包括餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款。

黃天牧今天則說，新一波的不動產授信金檢最快會在今年底、最晚明年初啟動，金檢重點包括把央行相關管制措施納入，其次也會把過去金檢房貸缺失納入，看是否會落實改善。

他還說，最快年底前也會再度採取措施，降低國銀不動產曝險，例如那些國銀金流還需要補強或管理，都會做進一步檢討。