金管會再出手打炒房 祭出兩大招
金管會主委黃天牧晚間說，配合政府打炒房，最快今年底、最慢明年初，將出兩大招，一是再採取措施，降低不動產曝險，二是將會再啟動不動產授信金檢。
他說，若央行明天有任何新的不動產信用管制措施，央行新措施都會納入金檢重點。
金管會已增訂票券公司對不動產業保證餘額佔保證總餘額上限30%，日前又針對銀行不動產保證業務也納入集中度管理，雙管齊下斬斷建商炒房資金鏈。
去年底到今年3月底，金管會已對十家國銀及三家票券商的不動產授信業務展開專案金檢，當時金檢有三大重點，包括餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款。
黃天牧今天則說，新一波的不動產授信金檢最快會在今年底、最晚明年初啟動，金檢重點包括把央行相關管制措施納入，其次也會把過去金檢房貸缺失納入，看是否會落實改善。
他還說，最快年底前也會再度採取措施，降低國銀不動產曝險，例如那些國銀金流還需要補強或管理，都會做進一步檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言