退休理財規劃 基富通：積極型投資占比最高

基富通推出的「好好退休-準備平台」上線滿兩個月，基富通表示，已有超過1.5萬投資人參與，每月定期定額扣款金額突破1億元，顯現國人對退休準備的積極參與。其中又以參與積極型基金的投資人及每月扣款金額占比皆最高，凸顯在累積退休準備資金的同時，國人喜歡以較積極的方式來投資，也顯示可忍受相對較大的波動。

「好好退休-準備平台」9月底上線，提供0申購手續費、低經理費等優惠，吸引不少投資人參與。基富通董事長林修銘表示，國人愈來愈能認同退休準備及早開始的概念，尤其在基富通接連推出「好享退」、「好好退休」後，將定期定額投資基金來為自己做退休準備的觀念快速推廣給民眾，今年的「好好退休」專案擴大辦理，涵蓋五大類共40檔基金，讓民眾有更多標的做退休準備的投資選擇，也讓專案在上線後快速累積人氣，目前每月扣款金額已經超過1億元，且每個投資人平均申購1檔以上專案基金。

林修銘指出，從「好享退」、「好好退休」這兩大退休專案的推廣經驗發現，投資人尤其喜歡以積極型的產品做為退休準備的投資標的，主要因為退休準備專案內的基金都經專家嚴選為適合做退休準備的產品，兼具績效及風險控管，只要風險程度在投資人可接受範圍內，多數投資人仍偏好追求較好的報酬率，加上專案基金都是以定期定額方式、長期、紀律投資，因此分散投資風險，從「好好退休」專案來看，有超過6成的資金布局在積極型產品。