企業誠信再進化 黃天牧：需深化公司治理文化

台灣誠正經營暨防弊鑑識學會主辦、資誠聯合會計師事務所及普華商務法律事務所協辦的「企業誠信經營的再進化」研討會今天邀請金管會主委黃天牧就企業倫理與誠信價值演說，黃天牧舉出各國許多大企業發生道德爭議的案例，最後導致公司賠款、破產等結局，認為企業追求永續發展的同時，必須重視公司治理的企業文化。

黃天牧舉例，美國大能源公司安隆因虛增收入、操縱資產負債帳列金額等醜聞而破產；日本東芝財務造假的弊案，最後面臨營運與商譽的危機；德國福斯汽車柴油門事件，因為造假而面臨大額罰款與賠償；富國銀行盜開帳戶案，造成巨額罰款與商譽受損；德國電子支付公司Wirecard財務造假弊案，導致公司申請破產保護；臉書在面臨傳播錯誤訊息等六大爭議時更名為Meta，面臨質疑是為了分散大眾對其爭議的注意力。