蕭翠玲：保險業投入新創、公共與長照 三年增逾5,000億

金管會副主委蕭翠玲今天（15日）下午在一場論壇上指出，為發展高齡化金融商品及服務，金管會鼓勵金融機構投資長照事業。其中在保險業方面，金管會推出「鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案」，不到三年，效果已是原訂目標的3.6倍。

台灣人壽與政大商學院舉辦的2021銀髮金融論壇今天舉行，蕭翠玲受邀演講「健全台灣銀髮金融市場之發展及未來展望」，談及上述成果。

金管會原訂目標為，2018年9月1日至2021年8月31日，預計三年內新增投資金額1,500億元。該方案實施以來，截至2021年7月底，合計新增投資金額為5,336億元。

金管會2018年9月19日推出鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案，2018年9月1日至2021年8月31日，分為三期、每期12個月。

截至2021年7月底，保險業對於五加二新創重點產業投資餘額為1兆7,296億元，相較基期2018年8月底1兆2,680億元，增加約4,616億元。

保險業對於公共投資餘額為4,159億元，相較基期2018年8月底3,439億元，增加720億元，合計該方案新增投資金額為5,336億元。

銀行方面，金管會把銀行對醫療機構、長期照顧服務機構等的放款，排除在銀行法第72條之2「住宅建築及企業建築放款」的範圍之外。

銀行辦理上述項目有關的放款，將不因銀行法第72條之2之比率上限而受影響，有助提升銀行放款動能，促進長照政策的推動。