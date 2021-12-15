金管會退休自主投資實驗留存率88% 蕭翠玲：成果良好

金管會副主委蕭翠玲今天下午在一場論壇上指出，金管會力推的「全民退休自主投資實驗專案」，經過兩年實驗期滿，由實驗初期的4.1萬人，統計至目前持續參加且扣款人數約3.6萬人，留存率達88%，平均扣款金額約3.25億元，實驗成果良好。

台灣人壽與政大商學院舉辦的2021銀髮金融論壇今天舉行，蕭翠玲受邀演講「健全台灣銀髮金融市場之發展及未來展望」，談及上述成果。

為協助投資人自主投資，提早規劃退休準備、建立長期定期定額投資觀念，金管會政策指導下，由基富通證券、投信投顧公會、退休金協會、集保公司及證基會等單位合作催生的全民退休自主投資實驗專案，已於2019年中旬上線。

金管會以此專案作為「預備性勞退自選平台」的實驗機制，進行為期二年的實驗。金管會認為，如有良好成果，對勞退自主投資將更具說服力。