快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

蕭翠玲：金管會五招齊下 避免高齡金融剝削

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
金管會副主委蕭翠玲今天下午出席一場論壇時指出，為強化國人老年經濟安全，金管會已透過三種方式，保護高齡人士避免金融剝削。記者戴瑞瑤／攝影
金管會副主委蕭翠玲今天下午出席一場論壇時指出，為強化國人老年經濟安全，金管會已透過三種方式，保護高齡人士避免金融剝削。記者戴瑞瑤／攝影

金管會副主委蕭翠玲今天下午出席一場論壇時指出，為強化國人老年經濟安全，金管會已透過三種方式，保護高齡人士避免金融剝削。

台灣人壽與政大商學院舉辦的2021銀髮金融論壇今天舉行，蕭翠玲受邀演講「健全台灣銀髮金融市場之發展及未來展望」。她提到，四年後我國將進入超高齡社會，依國際定義，65歲以上人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」（aging society）；達14%稱為「高齡社會」（aged society）；達20%稱為「超高齡社會」（super-aged society）。

為保護高齡人士避免金融剝削，金管會已採取五項措施，包括：

一、建立回報系統處理金融剝削案件。

二、提升高齡人士之金融知識水準、自我保護，與實施消保措施，如以立法或監理措施明確保障高齡人士不受金融剝削所害、確保高齡人士明確表達知情同意、監管以高齡人士為目標的廣告。

三、金融機構採取預防金融剝削之保障措施，如發送預防詐騙簡訊、教育與指引職員瞭解客戶生、心理缺陷之跡象、辨識並質詢可疑與異常支付，因為這可能意謂金融剝削。

四、促進金融與非金融業者合作。確保能以一致而全面的方式達成普惠金融，除了金融界與代表高齡人士權益的機構團體外，其他如零售、電信、休閒、醫療與教育等業別，也可參與。

由於涉及高齡人士取得及使用金融商品與服務方式，為確保高齡客戶金融交易的安全性，提升各行各業的認知因此相當重要。

五、關注特別弱勢之老年族群。部分族群特別弱勢或僅能取得低度金融服務，其牽涉的普惠金融議題特別急迫，例如，部分高齡人士因退休儲蓄不足而自營生意，但很可能特別難取得合適的金融商品，因而影響業務持續營運。

可行的協助方式包括，提供企業輔導計畫、合適的金融商品，這也是政府支持中小企業政策的一環。

金管會 高齡化 金融業 詐騙

延伸閱讀

非現金支付新風潮 電子支付交易金額首度超越電子票證

視訊股東會 召開彈性變大

證券戶 密碼錯三次…將斷線

保險業投資私募基金 鬆綁

相關新聞

開盲腸炎卻無法獲理賠？小心舊保單不賠新手術

國人愛買保險，但保單條款內容繁雜，如何讓保險在生病時發揮最大作用？業者指出，投保時的項目額度、門診手術給付原則、保證續保等，都是要注意的細節。

ATM當機變頻繁？近兩年當5次 主要是這三原因

上週六(11日)下午5點，因財金公司跨轉斷線，導致短短7分鐘全台ATM大當機，引發民怨。據金管會統計，過去5年中，以近兩...

蕭翠玲：金管會五招齊下 避免高齡金融剝削

金管會副主委蕭翠玲今天下午出席一場論壇時指出，為強化國人老年經濟安全，金管會已透過三種方式，保護高齡人士避免金融剝削。

上海商銀外木山淨灘活動 積極落實ESG

上海銀行（5876）重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近四年來與上海商業儲蓄銀行文教基金會合作連續於北、中...

防疫保單賠錢退費撤保？三大「不可能」原因一次看懂

防疫保單太虧錢，泰國已傳出保單將100%退費，甚至撤銷保單。這讓大家聯想到今年1月大批人潮排隊買台產500元佛心防疫保單...

投資型保單亂象／劣！銀行不當勸誘保戶 保險公司還發通路佣金

銀行通路不當勸誘投資型保單的保戶頻繁轉換投資標的，被金管會逮到的案件，投資型保單的帳戶價值有不少都上千萬元，金額愈高，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。