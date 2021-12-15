蕭翠玲：金管會五招齊下 避免高齡金融剝削

金管會副主委蕭翠玲今天下午出席一場論壇時指出，為強化國人老年經濟安全，金管會已透過三種方式，保護高齡人士避免金融剝削。

台灣人壽與政大商學院舉辦的2021銀髮金融論壇今天舉行，蕭翠玲受邀演講「健全台灣銀髮金融市場之發展及未來展望」。她提到，四年後我國將進入超高齡社會，依國際定義，65歲以上人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」（aging society）；達14%稱為「高齡社會」（aged society）；達20%稱為「超高齡社會」（super-aged society）。

為保護高齡人士避免金融剝削，金管會已採取五項措施，包括：

二、提升高齡人士之金融知識水準、自我保護，與實施消保措施，如以立法或監理措施明確保障高齡人士不受金融剝削所害、確保高齡人士明確表達知情同意、監管以高齡人士為目標的廣告。

三、金融機構採取預防金融剝削之保障措施，如發送預防詐騙簡訊、教育與指引職員瞭解客戶生、心理缺陷之跡象、辨識並質詢可疑與異常支付，因為這可能意謂金融剝削。

四、促進金融與非金融業者合作。確保能以一致而全面的方式達成普惠金融，除了金融界與代表高齡人士權益的機構團體外，其他如零售、電信、休閒、醫療與教育等業別，也可參與。

由於涉及高齡人士取得及使用金融商品與服務方式，為確保高齡客戶金融交易的安全性，提升各行各業的認知因此相當重要。

五、關注特別弱勢之老年族群。部分族群特別弱勢或僅能取得低度金融服務，其牽涉的普惠金融議題特別急迫，例如，部分高齡人士因退休儲蓄不足而自營生意，但很可能特別難取得合適的金融商品，因而影響業務持續營運。