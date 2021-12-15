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合庫首創長照金融管家 協助晚年安養生活安排

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

合作金庫配合信託2.0政策，積極推動異業結盟與長照機構合作，首創「長照金融管家」平台，協助客戶財產規劃和晚年安養生活安排。

合庫表示，「長照金融管家」透過合庫信託財產系統與長照業者結合，以信託專戶自動付款給長照機構或居家服務業者，民眾毋須每月自行繳納服務費用，而是由長照機構或居家服務業者向合庫信託部請款。預期將能大幅提升客戶付款的效率，並且改善客戶失能或失智時付款困難的窘境，對長照業者亦能達到減少收款期間與確保付款來源的效益。

合庫表示，「長照金融管家」除簡化長照費用的支付流程外，還可以協助長輩掌握長照健康訊息，透過「長照金融管家」服務，登錄長照業者開發之居家照護系統，能定期檢視家庭聯絡簿，查詢各期居家服務記錄、各期自付款繳款明細與當前繳款狀況，同時能與長照服務督導溝通服務情形和長輩健康狀況。

「長照金融管家」建立起信託與長期照護業者的資訊、金流服務管道，並且維繫家庭成員對長輩健康關懷，與提升信託財產專款專用的帳務透明度，可謂信託服務的一項創舉。

「長照金融管家」初期以長照業者為主要合作對象，未來合庫規劃將醫療機構、輔具諮詢服務、心理諮詢、飲食營養或遠距健康管理納入服務範圍，逐步擴大信託生態圈，提升信託服務便利性。合庫將持續推動信託創新服務，讓信託能被廣泛應用在各項生活層面上，提供長輩放心安享晚年的環境，成為客戶規劃退休或就養人生階段的金融信託第一品牌，守護樂活族群的健康與財富。

長照 合庫

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