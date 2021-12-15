Amber Group 推出一站式數位資產平台 WhaleFin

全球領先的數位金融科技平台 Amber Group 即日起推出新一代旗艦產品 WhaleFin，率先開創了全新的個人財富管理模式。在人類社會邁向元宇宙時代變遷之際，WhaleFin 將以更簡單便利的體驗、更強大多元的功能，讓全球用戶獲得全新的數位財富和數位生活體驗。

Amber Group 成立於2017年，四年來，以不斷創新且屢創市場佳績的產品和服務，贏得了全球頂尖的對沖基金、跨國企業和數十億美元規模的家族基金等機構用戶極高的滿意度，從而推動了 Amber Group 成為全球知名品牌。新一代的 WhaleFin 平台將整合 Amber Group 服務機構和個人市場的經驗，為不同需求的用戶拓展更豐富的產品與功能。

Amber Group 執行長兼聯合創始人 Michael Wu表示，數位資產已逐步在全球主流金融生態系統獲得接受和採用，越來越多的用戶希望能以方便快捷的方式進入數位財富領域，WhaleFin 可以作為進入數位金融世界門戶的功能，它是 Amber Group 發展中的一個重要里程碑。

也正因如此，WhaleFin 在設計之初就充分考慮到了各類用戶的需求差異。全新的 WhaleFin 結合了既往 Amber Pro 的機構級專業功能與 Amber App 優異的個人產品優勢，形成了功能強大、友善用戶體驗的新一代平台產品。

在功能方面，WhaleFin 擁有創造更高收益、智能算法交易、投資功能靈活以及安全保障的核心特色。首先，任何用戶，無論所持有的數位資產量級高低，都能借助多類型工具模組來極大化自己的財富收益；對於更高階的用戶，可以自己定義算法執行，獲得自動生成的交易成本分析報告；此外，用戶可在 WhaleFin 上以有競爭力的價格輕鬆交易 100 多種數位資產，以及擁有每日利息、提前贖回資金、使用數位資產作為保證金等額外優勢；而以上一切都依靠Amber Group 可靠的安全基礎設施以及嚴格的風險管理措施。

在體驗方面，WhaleFin 也為用戶設計了更人性化的設定選擇。 「Lite」可幫助新手用戶簡單且安全地進行數位資產的存入、理財和兌換；「Pro」在前者基礎上，為資深用戶的多元化投資提供更全面深度的功能；兩大版本一鍵切換，簡單方便，全方位滿足所有用戶需求。