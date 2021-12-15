抗通膨利器 法人：買房太難 不如買REITs掌握成長趨勢

在全球普遍預期通膨影響下，各國物價上漲，美國公布最新消費者物價指數(CPI)年增率達6.2%，創下30年新高，其中居住類成本占比達31%~33%；高房價所得比在台灣買房子變成一件不容易的事。法人表示，投資人或許可以把買房的夢想，放在全球不動產證券化(REITs)投資上更能掌握成長趨勢。

過去投資人喜歡買房養老，但現在台灣的房價所得比已經達全球前10名，房價高不可攀，加上台灣人口老化，出生人口降低，未來房價如何走已經充滿不確定，因此，投資全球不動產證券化基金(REITs)將可同時布局經濟復甦企業商用不動產、倉儲、房租等，利用租金收益配息來為自己的未來布局。

依據彭博資訊統計，在過去20年全球REITs年化含息報酬8.5%、全球公用事業6.1%、美股7.8%、全球股市6.3%，在殖利率方面全球REITs和公用股利率長期平均股利率維持在4%，領先其他投資商品。

元大投信全球不動產證券化投資團隊表示，主要原因REITs具有穩定的收入而產生的獲利，同時也具有配息的特性，因此在此全球經濟復甦，進入通膨升溫的階段，加上聯準會走向縮減購債政策之下，因而帶動價格與利率走高，預期實質利率可能走升，同時在通膨與升息環境下，布局具息收資產的REITs，例如，元大全球不動產證券化基金將是通膨年代的不可或缺配置。

元大投信說，在這買房不易，物價上漲容易的年代，為自己的荷包努力，要透過更全面的布局，全球不動產證券化基金(REITs)受惠於景氣的復甦回溫，不動產投資及租金動能同步成長，以美國舊金山灣區的科技產業為例，雖然因疫情展開的居家辦公仍然存在，但是包含臉書(Meta)、TikTok等多家企業已經開始在積極物色準備擴張辦公室，因此投資REITs來當全球優質企業的房東，在萬物皆漲的年代是適合的配置。