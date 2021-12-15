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ATM當機變頻繁？近兩年當5次 主要是這三原因

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
日前發聲全台銀行ATM大當機的事件。記者黃有容／攝影
日前發聲全台銀行ATM大當機的事件。記者黃有容／攝影

上週六(11日)下午5點，因財金公司跨轉斷線，導致短短7分鐘全台ATM大當機，引發民怨。據金管會統計，過去5年中，以近兩年ATM卡了5次最頻繁，其中國泰世華銀更是連續兩年、每年都會「當一次」。

據金管會統計，過去五年ATM當機原因，多是因為系統維護、或升級、或是增加ATM功能等3大原因，才導致大當機，影響民眾去ATM存款卻沒入帳、扣款未吐鈔、或是無法做跨行提款或轉帳。

若以ATM當機頻率來看，光2020年和2021年這兩年就合計卡了5次最頻繁。

2020年5月國泰世華銀設置在便利店、全聯等行外量販店的ATM就發生間接性連線中斷，同年10月北富銀因為核心系統升級，導致跨行系統中斷影響ATM提款和轉帳交易，12月底台銀則因增加ATM功能導致程式發生異常，也讓ATM服務中斷。

2021年至今也有兩件ATM當機事件。

今年10月國泰世華銀因系統升級導致ATM提款和轉帳交易異常，異常時間更長達6小時，這也是國泰世華銀連續兩年都爆發ATM當機事件。

財金公司則是在上周六的下午5點6分起，有短暫7分鐘的ATM跨轉斷線，據了解，當機主因是財金公司IBM管理系統程式發生異常(簡稱IMS系統)。

業者說，這與2017年8月當年財金公司也因IBM大型主機連線系統異常而造成ATM當機的原因一樣。2017年當時金管會就處財金公司150萬元罰鍰。

銀行局副局長林志吉說，財金公司已通報重大偶發，目前相關後續處理情況還在處理，依規定需在七天內來函報告後續處理狀況及改善方案。

ATM 國泰世華 華銀

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