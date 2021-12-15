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非現金支付新風潮 電子支付交易金額首度超越電子票證

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

非現金支付近年來蔚為風潮，電子支付成長尤其快速。根據主計總處國情統計顯示，今年1~10月電子支付代理收付實質交易款項金額709億元，年增58.2%；電子票證1~10月消費總金額567億元，則較上年同期減18.3%。整體來說，今年1~10月電子支付交易金額首度超越電子票證，且高出25.2%。

主計總處指出，國內主要非現金的個人支付工具，包括：信用卡、電子票證、電子支付等，目前仍以信用卡交易規模最大。據金管會統計，今年10月底信用卡發卡機構計33家，總流通卡數5,214萬張，有效卡數3,324萬張，較上年同月底增1.9%，累計1~10月信用卡簽帳金額2兆5,207億元，較上年同期增2.3%。

電子支付方面，今年10月底經營機構共計28家，使用者1,523萬人，年增 39.3%，累計1~10月代理收付實質交易款項金額709億元，年增58.2%。若按支付機構觀察，以街口支付及一卡通的使用人數501萬人及435萬人，各占 32.9%及 28.5%較多，分別年增39.0%及52.0%，累計1~10月交易金額各268、191億元，亦分別增39.5%及87.0%。

電子票證方面，今年10月底經營該業務機構計五家，流通卡數1.5億張，較上年同月底增9.6%，累計1~10月消費總金額567億元，則較上年同期減18.3%%；市占率以悠遊卡最高，流通卡數及消費金額分占六成三及七成一。

信用卡 一卡通

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