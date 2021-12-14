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客戶「被下單」後 金管會：密碼錯3次券商需中斷連線

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
日前爆發3家券商複委託遭駭，導致客戶自動「被下單」買入港股，金管會表示，已要求證交所、期交所督導券商和期貨商強化措施，例如當客戶密碼輸錯3次時，業者須中斷連線。 聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
日前爆發3家券商複委託遭駭，導致客戶自動「被下單」買入港股，金管會表示，已要求證交所、期交所督導券商和期貨商強化措施，例如當客戶密碼輸錯3次時，業者須中斷連線。 聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

日前爆發3家券商複委託遭駭，導致客戶自動「被下單」買入港股，金管會今說，已要求證交所、期交所督導券商和期貨商強化措施，例如當客戶密碼輸錯3次時，業者須中斷連線。

證期局副局長蔡麗玲說，要求券商和期貨商強化資安措施，主要是今年11月發生三家券商發生駭客「撞庫攻擊」，因此請交易所和期交所持續強化相關措施。

主要有三大強化措施，一是證券商及期貨商提供網路下單，應在網路下單登入時，落實採多因子認證方式（例如：下單憑證、綁定裝置、OTP、生物辨識等機制），強化憑證換發的驗證機制，以確保是客戶本人登入。

二是，證券商及期貨商應使用優質密碼設定、並進行管控，確實執行密碼輸入錯誤次數達3次者應予中斷連線，及加強宣導客戶定期更新使用者密碼。

三是，證券商及期貨商應每日針對核心系統的帳號登入失敗紀錄、非客戶帳號登入嘗試紀錄等進行監控，及瞭解分析異常登入原因、異常IP登入時通知投資人，並留存相關紀錄。

為避免遭有心人士惡意盜用帳號做交易，金管會做了五大提醒，一是民眾要妥善保管網路下單的帳號密碼及相關電子憑證，不要隨意交給他人。

二是，民眾應提高交易密碼的強度，避免使用容易被猜中的密碼並定期更新。

三是，勿將所有需註冊會員的網站都設定同樣的帳號密碼，四是，避免使用圖書館、網咖、機場等地的公用電腦從事交易及輸入敏感性高的資訊。

五是須妥善保存身分證件、網路交易帳號密碼及相關的電子憑證，不宜在開戶證券商及期貨商以外的網站，提供或共用登入的帳號及密碼或交由他人保管，以免帳號遭冒用下單，損及自身權益。

期貨 證券商 金管會

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