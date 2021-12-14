IFRS 17修正 財報過渡期有新做法

我國保險業者預計於2026年1月1日起全面適用IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）規定，安侯建業聯合會計師事務所今（14）日指出，為解決新制第一年的衝擊，國際組織已發布過渡規定，針對符合規定的金融資產，可在初次適用IFRS 17時，以分類覆蓋法呈現，讓財報上相關損益得以匹配。

我國企業目前已全面採納IFRS 9規定編制財報，安侯建業駐倫敦執業會計師蕭佩如指出，蕭佩如表示，未來轉換為IFRS 17後，保單損益認列的模式與以往大不同，包括衡量保險合約負債、認列合約利潤等方式皆有變化，舉例而言，過去收到保戶的保費時，當期可以直接認為收入；但在IFRS 17底下，未來的保單利潤須依照服務提供的程度，分年度認列。

依金管會規畫，保險業者於2026年起，須改採IFRS 17編製財報，到時候財報的比較期間則是2025年，蕭佩如表示，業者可能會忽略財報的比較財務報導期間，因為金融資產、保險合約負債的會計處理不一致，而產生損益錯配，難以合理解釋財報數字。

舉例來說，保險業者可能於2025年第1季時，帳上有一筆債券金融資產，是以攤銷後成本衡量，但這檔債券卻已於2025年第2季到期或處分，所以在台灣正式導入IFRS 17的時間點（2026年1月1日），已經不存在於帳上。

但如果保險業者一開始有考慮到IFRS 17對保險合約負債的衡量方式，蕭佩如表示，在本次修正後，於2026年度的財報中，可將比較期間（2025年）的這檔債券，改按IFRS 17允許的方式重新分類，透過損益按公允價值衡量，讓保單負債可以和金融資產損益相匹配。

蕭佩如建議，保險業者應於IFRS 17轉換準備作業過程中，審視並評估初次適用IFRS 17時，比較財務報導期間的金融資產，與保險負債之間，會不會存有重大的會計處理不一致，而產生損益錯配的情形，進而決定是否採用分類覆蓋法。

一旦決定採用，蕭佩如表示，在轉換到IFRS 17的準備作業中，記得要納入採用分類覆蓋法的相關作業規劃，並應能確保資訊系統可以有效並即時蒐集自IFRS 17過渡日開始所需的相關金融資產資訊。