逾千億保險資金 助企業國外取經

金管會晚間宣布，放寬保險業可投資海外私募基金標的，增列准投資由國發會認可的海外私募基金，投資限額以可運用資金2%為限，若是海外投資額度已核准逾40%者則最高可達3%，估算約有逾千億元銀彈可投資。

保險局副局長張玉煇說，這是配合政府政策，國發會認可的海外私募基金，主要是透過投資海外，來取得相關技術和人才來發展國內的5+2產業、或是六大核心戰略產業，在對國內產業有助下，開放保險業來投資該海外私募基金。

據保險局到10月底統計，保險業投資海外私募基金及對沖基金，已達5079億元、佔保險業可運用資金1.7%，再加上有17家壽險業海外投資核准額度可逾40%，換言之，估算仍有超過千億元銀彈可投資。

金管會預告修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，允許保險業可投資在國內設立、且經國發會認可、投資範圍配合政府政策的海外私募基金，希望透過投資來學習海外技術和人才。

投資限額部分，則依現行保險業投資海外私募基金和對沖基金的規定，以目前保險業可運用資金的2%為限，若是海外投資核准額度超過40%者，投資限額可再放寬到3%。

金管會同時也規範保險業投資的風險控管，要求保險業RBC（風險適足率）需高於250%、或是RBC介於200~250%且近一年信評達AA級以上者才准投資，一旦有連續兩期不符合上述兩項財務標準時，就不能再參與注資私募基金。