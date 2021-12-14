國壽突破親晤親簽高牆 遠距投保將有兩項創新功能

國泰人壽發揮超英趕美的數位化能力，其領先國內壽險業的視訊投保，明年將再次升級到4.0，國壽總經理劉上旗今(14)日在一場論壇預告，明年1月起，國壽的視訊投保App將提供錄音錄影功能、民眾不必下載兩個App；業務員與客戶簽名也可以同框，有助減少畫面組合等疑慮，讓各界更願意接受遠距投保。

劉上旗今天出席政治大學舉辦的「台灣金融產業挑戰與未來展望論壇」，他在會中表示，國泰人壽的遠距投保案件，5月中旬領先同業推出迄今，大概有6.5萬件，2.6萬名業務員有82%同仁用過遠距投保，客戶滿意度高達90幾％。

國泰人壽的遠距投保，透過App進行。劉上旗說，外界都稱遠距投保，但國壽向金管會申請的遠距服務，廣含投保、保全、理賠、保費等四大面向，非僅投保而已。為了突破在業者眼中，「鐵板一塊」、主管機關不輕易放寬的親晤親簽，國壽做了許多努力。

以該公司的遠距投保App來講，短短幾個月，已經從1.0演進到3.0，明年1月還要進一步升級到4.0，把目前3.0時代，錄音錄影功能用Webex、與國壽的遠距投保App相互獨立的情況打破，直接把錄音錄影功能嵌入國壽的遠距投保App。

數位化時代，畫面的真實性受到檢驗，為了降低外界對於，事件的發生究竟同時同現場、還是合成的疑慮，國泰人壽也將領先業界，推出遠距投保App可讓業務員與客戶簽名同框的功能。

劉上旗說，新冠疫情為壽險業務員與保戶之間築起隱形高牆，但危機也是轉機，民眾更願意使用數位化工具、主管機關也更願意思考法規鬆綁，以往保險業很重視的，業務員跟保戶之間的親晤親簽，有了透過數位工具來替代的可能。

國泰人壽之所以能夠領先群倫，主因掌握數位三力，包括：數位的應變力、團隊的敏捷力、業務的學習力。劉上旗說：「三者缺一不可，這是成功的關鍵。」