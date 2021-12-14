因應金融詐騙 證券期貨反詐騙諮詢專線15日開通啟用

為方便投資人接收有詐騙疑慮訊息時，能快速得到專人服務，投保中心、期貨公會、投信投顧公會及證券商公會共同設置「證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434（諧音：三思三思）」，並自明（15）日開通啟用。

證券商公會表示，證券投資人或期貨交易人如遇疑似證券期貨詐騙事件，可向投保中心諮詢法律相關問題，或向期貨公會、投信投顧公會及證券商公會查詢合法期貨業、投信投顧業與證券業。

目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。

證券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」，民眾可至相關網站查詢。