富邦壽獲准增提30億元外匯準備金 影響12月獲利

新台幣匯率太強，富邦金（2881）今（14）日傍晚率先發布重訊，輸入公開資訊觀測站公告已獲金管會准許預增提30億元獲利至外匯準備金，預料將可能影響12月的單月獲利表現，不過以富邦人壽前11月稅後純益已賺逾千億元來看，提列後依舊是史上最佳成績。後續其他壽險是否跟進申請備受關注，12月獲利可能不會如之前亮眼。

台灣經濟成長亮眼，出口成長一路長紅，出口商滿手美元隨時等著進場拋匯，新台幣11月續升值，超過韓元，堪稱今年地表最強幣指標，但因壽險業高達3.8兆元在海外，匯兌成本風險高，各壽險壽險業也趁獲利史上高峰，展開預防式從獲利中增提一部分到外匯準備金池中。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽都已在法說會表示，積極評估增提外匯準備金的可能性，富邦人壽先開一槍，其他壽險是否跟進申請備受關注。

保發中心董事長桂先農日前在一場論壇時表示，其中國內壽險業總資產未避險部位仍高達3.8兆元，若新台幣升值1%，其影響約380億元，截至今年9月底的外匯價值變動準備金為340億元。若台幣持續走高，目前準備金不足承受未避險部位的匯率波動，未來保險公司將適時增加外匯價格準備金或增加避險比例。

六大壽險中11月除了南山人壽外，多是收回（動用）外匯準備金，11月底六家公司外匯準備金餘額降至301億元左右，跟去年底396億元比，少了95億元，減幅近24%，各家壽險可能會趁12月底前增提準備金或是明年(2022)年初再向金管會申請一次性補增提在12月，恐衝擊壽險或金控12月獲利數字。