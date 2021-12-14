明年台股面臨兩大環境變動 法人認為最後買點將落在Q2

台股明年將面臨兩大與今年不同的環境，保德信大中華投資團隊副總葉獻文強調，升息是明年全球金融市場將面臨的改變，短線或許會造成市場震盪，不過因為升息反映經濟成長，在升息後股市往往能再度突破高點，他預期，明年第2季美國聯準會升息前將是台股的最後買點。

針對台股走勢，葉獻文表示，展望明年，台股要面對兩大與今年不同的環境，首先是明年的企業獲利成長將從近兩年的大幅躍進轉變為溫和成長，其中，具有硬體規格升級的產業，有望首要受惠標的，包括Intel與AMD傳輸介面進化，及新產品DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0上市等題材，另外，科技類股成長趨勢進入明年仍鮮明的產業，可以聚焦通信網路、電子零組件與其他電子。

另外，電動車、雲端等這類全球長線發展趨勢的新供應鏈概念也值得期待，傳產則以食品、紡織、觀光等類股為首選，特別是紡織、觀光這類之前受疫情影響的類股，隨著疫情日趨淡化，有望展開反彈行情。

葉獻文強調，升息是明年全球金融市場將面臨的改變，短線或許會造成市場震盪，但因升息反映經濟成長，在升息後股市往往能再度突破高點；根據1991年來的統計，美國共經歷4次升息循環，期間台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢，不過隨後即反映經濟復甦，大盤都突破升息前高點位置；台股在升息前的平均整理時間約為兩個月，預期明年第2季美國聯準會升息前將是台股的最後買點。

葉獻文認為，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，且台股評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於5年平均16倍，對於法人資金而言相對具有吸引力，加上近兩年外資大幅賣超台股，一旦明年出現外資回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益。

至於美股明年的表現，保德信投資管理部協理許豑勻表示，從央行貨幣政策準備轉向，整體經濟仍維持正成長等面向判斷，全球景氣應從復甦轉往成長階段，根據預估，明年美股企業獲利將再成長近1成，其中，科技、醫療、消費有望成為表現相對亮眼的產業；在獲利挹注下，截至今年11月中，美股的股票回購金額已突破1兆美元，再度刷新紀錄規模，高盛更預期，企業累積龐大資金動能，預期2022年美股回購需求可達3,500億美元，將超越2021年的3,000億美元。

許豑勻進一步說明，今年來企業強勁獲利推升美股持續創高，金融數據與軟體公司FactSet樂觀預期今年全球企業獲利將以42.6%的年增幅擴張，券商JPMorgan則看好美國高收益債今年違約率將下探0.65%，顯示成熟國家強勁的復甦態勢不僅持續推升企業獲利能力，且同時強化企業體質繼而使其債券價值同步獲得支撐。

許豑勻認為，隨著疫苗產能持續放大和口服疫苗相繼問世，全球經濟、就業與生活型態已逐步回到正軌，儘管通膨壓力尚未有緩解的跡象，不過預期高通膨現象有機會於明年第二季後逐步趨緩，且缺櫃塞港與供應鏈中斷現象亦可望隨購物旺季備貨期結束與疫情受控而淡化。