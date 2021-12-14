銀行大調查：去年7成國人買股當退休金 年增逾2倍

全球低利率，促使民眾對退休金的理財規劃也悄悄改變。

據兆豐銀內部統計，去年參加兆豐銀退休健診調查的客戶，有72%以股票做為理財規劃工具，較前一年增加2.53倍，另外有87%使用基金(ETF)做為理財規劃工具，也較前一年增加49%。

這與過去退休族僅多將資產放在存款、保單已出現改變。兆豐銀主管說，原因可能是全球大環境處於低利率時期，投資人傾向布局較積極的理財工具，以追求較高的投資報酬。

銀行主管說，面對金融市場各種變化，積極理財工具相對風險較高，做退休金規劃時，還是要配置部分保守資產，也要定期檢視積極部位，才能彈性因應市場變化調整。

兆豐銀行副總陳昭蓉認為，隨著國人平均壽命持續創新高，上班的第一天就應該開始準備退休規劃，超前部署愈早愈好，最慢40歲一定要開始做退休後的財務規劃。

目前已有多家銀行針對退休族推出「退休健診服務」，如兆豐銀就根據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求。

該健診服務主要是藉由「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以視圖、直觀設計，輕鬆易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，採取有效的理財行動，及早準備退休規劃。