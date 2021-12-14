銀行業明年獲利動能如何？獲利王中信陳佳文大剖析

長年雄霸我國「銀行業獲利王」寶座的中國信託商業銀行總經理陳佳文今(14)日表示，明年若進入升息循環，銀行業的利差會擴大，對銀行業應該是利多。

他並指出，銀行的四大業務，明年料將呈現不同風貌。法人金融有望揮別谷底、消費金融應該也還不錯、財富管理持平、財務運籌則因資本市場難料，不確定性較大。

陳佳文今天上午出席一場論壇，以下為他在該場次結束後，接受媒體聯訪的問答摘要：

媒體問：怎麼看國內銀行業的明年營運動能？

陳佳文答：明年如果進入升息循環，銀行的營運會比較輕鬆一點。利率接近零，銀行就沒有利差可賺。進入升息循環後，銀行的利差會擴大，對銀行應該是利多。

問：央行升息1碼(0.25個百分點)，對中信銀的獲利幫助？

答：我粗略算一下，升息1碼應該可讓稅前盈餘增加5億元以上。

問：升息為何可讓銀行業的利差擴大？

答：真正影響在活期存款部分，銀行有很多支票存款、活期存款，以企業戶來講是它的周轉金，那部分的利息很低、接近零。

當市場利率走高到2%時，活期存款的利率為0.1%、0.2%；當市場利率降到接近零時，活期存款利率可能也就0.01%，那部分的計息，無論央行升息或降息，利率都是很低的。

放款利率則是連結到市場利率再加碼，市場利率會反映央行升息或降息，加碼部分則是固定。

當市場利率上升，放款利率連動走高；活期存款成本則因利率變動幅度有限，走高幅度不大，這部分、來自放款與活期存款利差的收益，就會增加很多。

問：可以說，銀行業明年營運動能會比今年好？

答：應該是。銀行業去年最差，美國、台灣相繼降息，疫情之下又有些企業呆帳產生。今年可能比去年好一點，明年如果進入升息循環，銀行業的營運應該就會輕鬆很多。

問：明年比較擔心的風險？

答：還是看利率的變數，第二看資本市場變化，每家銀行多少有些投資(指自家財務運籌)，這部分比較不可控，如果股票市場反轉，或是利率一下子升太快，債券的價格也會掉下來。

資本市場不確定性會比較大。但是我想，核心的業務明年應該會更好才對。

問：對海外拓展的想法？

答：我們(中國信託商業銀行)對泰國的LH金融集團已經有控制權，會努力把泰國做好。

問：疫情未除，海外授信會更謹慎嗎？

答：我們授信很一致，景氣不好時沒特別緊縮、景氣好時也沒一昧衝刺，有一致的標準。做這行業不可能都沒有呆帳，而且，銀行平常授信時已按金管會規定提列呆帳準備。

問：明年對個金、法金、財管、財務運籌等業務的看法？

答：這一兩年受疫情影響，法金業務表現最差，海外市場受疫情影響，呆帳因素對獲利影響大。

另外，法金業務裡面活期存款多、企業周轉的錢很多，利率接近零時銀行幾乎沒有利差。明年如果進入升息循環，明年會比現在好很多。

問：明年法金業務可說「揮別谷底」嗎？

答：對。其他業務方面，資本市場(指銀行的財務運籌業務)不確定性比較大；財富管理我想持平，賺fee income(手續費收入)，不是賺波動的錢；消金應該也還不錯。

問：央行打炒房對中信房貸業務的影響？

答：還好。我們不動產授信品質非常好，我們對建商、不動產開發商的融資，比率非常低，占總放款不到4%，央行管制下Loan-to-Value (LTV，房貸成數)也蠻低的，所以我覺得，短期間不會有問題。