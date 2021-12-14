「衣」起送愛「元」助非洲 元大投信響應淨零碳排放

元大投信落實社會責任，集結愛心，12月將有多項活動進行，包含送愛心到偏鄉，捐贈衣物，發起「『衣』」起送愛，『元』助非洲活動!一共募集了2,600件衣物，以實際行動推動環境永續。

全球經濟發展加快城市化腳步，活躍的商業活動消耗地球資源也製造出大量二氧化碳、甲烷，成為地球暖化的元凶。面對頻繁的氣候災害，對人身、經濟發展威脅日增，2021年11月格拉斯哥氣候協議（Glasgow Climate Pact）要求各國在2022年底前提出更積極的2030年氣候計畫，政府也正規畫2050年達到淨零碳排目標。

身為國內公募基金業者龍頭，也是國內最早推出ESG主題ETF的業者，元大投信引領國內ESG主題基金投資風潮，以積極作為來回應全球大趨勢，對愛護環境、企業社會責任，落實永續經營理念不遺餘力。

回顧2021年元大投信完成三次捐血、年度淨灘、愛心鞋盒分享等多項公益活動，除了善盡社會責任，也兼顧環境永續。以本次活動來說，衣物循環再利用，不但可以減少「快時尚」造成的衣物過剩問題，回收一件衣服也相當於減少4.2公斤的碳排放量。

資產管理業除了協助投資人管理財富，也肩負ESG的重責大任，在全球致力淨零排放大趨勢下，元大投信在追求基金報酬極大化目標外，也期望透過基金投資，發揮影響力、監督企業，讓更多人能一起參與、貫徹永續投資理念，達到股東、客戶、受益人多贏結果。

元大投信旗下多檔基金具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證，包含國民ETF0050、0056、國內首檔ESG主題ETF-元大臺灣ESG永續ETF（00850）、台股主動基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金（0056），以及多檔元大台股系列基金，均獲得五顆地球肯定，代表基金投資標的之ESG議題風險控管表現優異。

著眼疫後數位經濟轉型力道加強，年輕人投入股市意願提升，偏好ETF定期定額、零股交易，元大投信今年全新推出「元大基金先生」APP，整合共同基金與ETF產品服務於單一APP，讓喜愛元大投信系列基金的投資人都能以簡化方便的介面，快速查詢基金訊息、進行交易與庫存管理。並提供「ETF配息紀錄查詢」，讓曾經領過元大ETF（0053）配息的投資人，能在APP輕鬆查詢個人過去參與元大ETF配息歷史明細；淨值到價通知設定等功能，協助投資人把握理想投資機會。

元大投信期許透過「元大基金先生」APP方便快速的線上開戶，減低紙本開戶繁瑣流程，並以無紙化響應環保，愛護地球。