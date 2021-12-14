元大銀Open Banking攜遠傳電信 創造數位金融應用場景

元大銀行為建構場景金融，將數位科技融入消費者的日常生活，賡續配合金管會金融科技發展路徑，分階段推動開放銀行(Open Banking)的實務作法，現已完成開放銀行第一、二階段串接業務，且元大銀行均為首波獲主管機關核准的金融機構，目前已有五家以上的策略合作夥伴，TSP(Third-Party Service Provider，第三方服務提供者)合作夥伴數更是金融業界第一名，為持續拓展開放銀行業務，讓客戶體驗跨場域、開放創新的金融服務，與遠傳電信（4904）「friDay理財+」合作串接第二階段業務，持續擴展應用場景，帶給客戶創新服務體驗。

元大銀行Open Banking第二階段首波合作對象，為與TDCC台灣集中保管結算所串接的集保e手掌握APP，以提供客戶使用集保e手掌握APP查詢銀行存款帳戶資訊之新功能。元大銀行自與台灣集中保管結算所合作開放銀行第二階段消費者資訊查詢業務，半年來已累計逾30,000名以上客戶使用體驗，查詢筆數逼近70萬筆，不僅滿足客戶資訊合一之需求，同時亦證明開放銀行市場的無窮發展潛力。

為持續拓展開放銀行業務，讓客戶體驗跨場域、開放創新的金融服務，現已正式與遠傳電信合作推出開放應用程式介面（Open API）跨平台的台幣帳戶及信用卡帳務資訊查詢服務，讓客戶可以體驗更多元的金融服務。遠傳電信「friDay理財+」為透過開放銀行API串接元大行動銀行APP，客戶只要完成相關身分驗證及認證授權流程後，即可於遠傳電信「friDay理財+」APP享有帳務整合服務，讓客戶得以透過「friDay理財+」APP檢視銀行端臺幣存款帳戶及信用卡帳單等資訊，使客戶在一個APP中就可以完成帳務查詢及信用卡費繳費服務，隨時掌握個人資產及消費狀況。

元大銀行推動數位轉型不間斷，自去(2020)年開展的新興科技應用發展計畫、數位轉型深耕計畫與數位力創新專案計畫，陸續導入機器人流程自動化(RPA)、新模式消費貸款、多元行動支付等服務上線後，使用人數及交易量均大幅提升，為達成「全通路虛實整合，提供一致化的服務體驗」的持續性目標，元大銀行也將配合金管會第三階段交易面資訊之規劃，持續進行跨領域合作與資源整合，為消費者建構一站式完整的開放銀行金融服務。