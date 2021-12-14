你若不好我也不好 調查：六成民眾希望另一半有保險

根據保發中心資料，台灣每人平均有2.6張保單，另外包括保險密度、總保費收入等市場重要指標都在全球名列前茅；另外，KPMG安侯建業發布的「台灣保險業報告」指出，台灣保險滲透度（保費收入占GDP比率）2019年為全球第一，2020年小幅下滑仍居全球第二。

為了解民眾對於風險保障的概念，磊山保經在一個活動現場，舉辦一系列保險趣味問答互動，共計3890人次參與，蒐集有效回答後發現 ，民眾保險意識抬頭，風險控管與財務規劃的觀念已普遍存在大眾心中。

被問到「你希不希望另一半有保險？」高達六成四民眾都回答「希望」，明顯多於「不用，把保費給我」、「沒意見，家產多一點就好」等選項，代表民眾普遍理解保險對於家庭的重要性。

另一題「若回到過去，你希望幾歲就開始買保險？」超過一半(51%)的民眾選擇從「嬰兒時期」就該擁有保險，其次依序是學生時期（26%）、工作時期（14%），和退休時期（9％）。

磊山保經業務總監黃卉穎觀察，現今保險資訊透明、普及率也高，加上許多新興的醫療自費項目出現，都讓民眾對於保險的接受度越來越高，而且希望能「越早保越好」，畢竟年紀越輕，保費相對便宜，而在身體健康的情況下，保險商品的選擇性也更多元。

問答中也提到「請用一句話形容保險的重要性？」超過三分之一的人選擇「沒人因為買保險而破產，只有因為沒有保險而散盡家產」（34%），顯見多數人憂心風險衝擊到經濟層面，甚至拖累家人與生活品質。