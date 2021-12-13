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全球財富研究報告 安永：陸75%受訪者加強避險

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安永聯合會計師事務所今（13）日發布《2021-2022年全球財富研究報告》，發現在新冠疫情之下，亞太區的投資偏好共呈現五大趨勢，其中特別是在中國大陸方面，調查顯示有75%客戶，開始加強避險的規畫，這是亞太區避險傾向最高的地區。

調查發現的趨勢之一，在亞太區客戶展現的信心表現，共有58%的客戶表示，他們已做好充分的財務準備，甚至已經實現了其財務目標。

第二項趨勢在於避顯的傾向，報告指出，有避險規劃的客戶，在亞太區比例為50%，但特別是在大陸的比例，高達75%，這也是亞太區避險傾向最高的地區。

第三個趨勢，報告指出，亞太區市場的投資者， 出現變更財富管理機構的傾向，且這一趨勢將持續到2024年，有傾向更換財富管理機構的客戶，希望轉移部分投資組合的比例，平均為38%。

報告顯示，未來三年亞太區的客戶，傾向採用的財富管理服務當中，願意選擇如機器人顧問、純網銀等金融科技相關服務的客戶，，在本次調查的占比增加幅度最大，高達73.8%；在此同時，未來三年亞太區的客戶，使用銀行、基金經理人等服務的占比降低幅度，也相對較大。

第五項趨勢在於ESG題材的成長，報告顯示，客戶選擇新的財富管理機構時，ESG相關參數在投資組合中，成為非常重要的考量因素，尤其是氣候變遷、污染和資料安全保護等。

安永審計服務部執業會計師謝勝安表示，疫情影響對於財富管理機構而言，好消息是客戶在共享個人資訊的開放度提高，更有意願加強與財富管理機構的關係，也願意為全面、個性化和有意義的體驗支付更高費用。

另一方面，謝勝安表示，由於客戶對個性化、財務保護、可持續發展和靈活互動等的要求越來越高，財富管理機構面臨的挑戰也越來越大，高資產客戶往往考慮採家族辦公室的方案，將一輩子打拼來的財富，透過適當的規劃傳承給家族後輩，而一般小資族，則開始考慮機器人理財或是其他普惠金融來累積退休基金。

財富管理 疫情 安永

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