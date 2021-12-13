華銀共同打造區塊鏈「遠匯交易重複性驗證平台」防炒匯

華南銀行、中國信託銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行等四大銀行、以及台灣網路認證公司與台灣微軟組成實證團隊，共同打造「遠匯交易重複性驗證平台」，為台灣首度以區塊鏈技術，提供銀行同業透過平台彼此照會與資料比對的服務，可成功解決遠匯重複交易的問題，也消除不肖業者炒匯的動機，獲得金管會高度認可。

華南銀行長期深耕數位金融領域，參加金融科技創新園區，依金管會發布的「金融科技發展路徑圖」，進行跨金融機構的「自主聯合實證案」，今天進行成果展示。

實證團隊整合跨界多方資源，由銀行團隊提供業務相關知識以及測試情境、台灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案、台灣微軟提供穩定的雲端網路環境，針對遵法、流程、資安等不同構面討論並驗證相關解決方案之可行性。

華銀表示，經過百場會議討論後，歷經六個月的開發測試驗證，利用區塊鏈技術的「透明性」與「分離式帳本」無法竄改的特性，建置出支援跨金融機構的「遠匯交易重複性驗證平台」，已於今年8月正式向金管會完成實驗成果報告，並在金管會的建議下，研擬未來擴大實證範圍，將建立一個具國家層級、跨金融機構完整的遠期外匯交易風險聯防平台。

華銀除結合創新金融科技，提供完整企業數位化金流服務，及全方位協助企業數位化、無紙化外，也長期深耕個人數位金融服務。

在疫情爆發後，民眾使用習慣改變，零接觸金融必要性大為提高，華銀針對數位客群設計出專屬的SnY APP，讓民眾在申辦SnY數位帳號時，搭配自己的手機使用，最快只要三分鐘就可以完成開戶，不受到時間和空間的限制，還可享有2.5%高利率活存；此外，針對有投資需求的客群，結合SnY帳戶、「優利通帳戶」與「好基智」，將存款、支付、理財三合一，提供全自動理財的管理帳戶。

面對快速變遷的金融環境，華銀表示，將持續以客戶為中心，配合政府的各項政策與規範，在兼顧法規與資安的前提之下，持續發展創新商品與業務。

華銀連續三屆獲得菁業獎「最佳數位金融獎」，今年勇奪「２０２１數位金融獎」，一舉囊括「數位轉型典範獎」、「數位創新獎」、「數位資訊安全獎」等三大獎。華銀表示，未來將以「簡單的操作，不簡單的思維」核心方針，持續精進、研發數位金融科技，打破既有的框架與思維模式，專注於提供更好、更貼心客製化的金融服務。