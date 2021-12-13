全台首創的區塊鏈防炒匯 下一步要怎麼走？

全台首創，區塊鏈技術防堵企業炒匯，今(13)日發表實證成果。這是區塊鏈首見應用在預防遠期外匯重複交易，協助此事的金融總會秘書長吳當傑表示，中央銀行希望實證結果能夠落地，金總已洽商聯徵中心銜接、推動。

金融周邊單位很多，為何挑上聯徵中心？吳當傑說，金管會已核定聯徵中心建置應收帳款承購業務的商業發票資料報送平台，以防範潤寅案再次發生。確認企業商業發票真實性的機制，跟確認企業遠期外匯是否重複交易，兩者有異曲同工之妙，透過聯徵中心來推動最適當。

聯徵中心總經理張國銘聞訊後指出，聯徵中心的確正在建置，非統一發票類的商業發票報送平台，預計明年3月上線。不過，其採「中心化」方式，與區塊鏈訴求的「去中心化」概念不同。

張國銘說，推動區塊鏈防範炒匯之事，需要金融機構有共識，若能經過銀行公會決議、金管會核定，再由聯徵中心來推動，程序上會比較完善。

中信銀行攜手華南銀行、台灣銀行、台灣中小企業銀行，及台灣網路認證公司、台灣微軟公司，今日於金管會督導成立的金融科技創新園區FinTechSpace，發表遠匯交易重複性驗證平台。

中國信託區塊鏈實驗室負責人李約表示，央行去年10月發函金融機構，重申希望防止遠匯重複交易；他們於是想，可否透過區塊鏈來協助此事，於是在去年12月向金融科技創新園區提案，園區找了華南銀行、台灣銀行、台灣中小企業銀行等三家公股行庫與中信銀一起實驗。

驗證結果證明可行，外界關心下一步如何發展，李約坦言，此案成敗關鍵在於，其他金融同業是否願意共襄盛舉；假設有機構不參加，企業只要到該家機構辦理遠匯，就會成為防範炒匯的漏洞。

台灣銀行副總經理朱永榕也說，大家的共識最重要，必須金融同業都覺得這項機制有必要、做法也都可以接受，區塊鏈防範炒匯之事才推得下去。