打擊炒匯不用央行出手 國銀以區塊鏈揪出投機業者

還記得喧騰一時的國際大型糧商炒匯案嗎？四家外銀替國外糧商大炒新台幣匯價 ，創下歷年來最重大的炒匯案。為杜絕廠商以避險為名型炒匯之實，中信銀行（中信金（2891））積極發展金融科技，攜手華南銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行三大國銀，與臺灣網路認證公司以及台灣微軟公司組成聯合實證團隊，於金融科技創新園區FinTechSpace完成「遠匯交易重複性驗證平台」，首創應用區塊鏈技術，預防企業遠期外匯重複交易弊端的實證成果。

所謂遠期外匯交易服務，是由銀行協助企業，在特定日期或期間鎖定固定匯率進行外幣交易，預防因匯率波動造成經營風險，實務上卻有企業在多家銀行重複辦理交易實為炒匯。

中央銀行為控管貨幣穩定、打擊不法炒匯，規定企業辦理遠期外匯交易時，須檢附交易證明文件，且不得在他行重複辦理同筆交易。之前發生的交易弊端，就是廠商會拿著同一筆交易文件，分別向不同匯銀重複辦理交易，假設廠商同時向六家匯銀辦理交易，方向押對了，就有六倍的套利空間。

由於銀行業者之間缺少相互照會或資料比對機制，中國信託銀行運用金融科技創新園區的「自主聯合實證」機制，以遠匯交易重複性檢核為主題發起實證案，整合跨界資源，銀行團隊提供業務相關知識和測試情境，臺灣網路認證公司貢獻區塊鏈技術解決方案，台灣微軟則提供穩定的雲端網路環境，針對遵法、流程、資安等不同構面不斷驗證解決方案可行性；聯合團隊亦多次參與金融科技創新園區的監理門診，與主管機關面對面交流，確保實證案合規。

在主管機關對金融科技創新園區自主實證的支持下，實證團隊13日發表專案實證成果，未來企業申請遠期外匯交易服務時，銀行會加密上傳企業提供之交易資料至區塊鏈，快速比對鏈上是否有相同交易紀錄，若有疑慮，銀行業者會線下照會，進一步檢核是否重複交易。

利用區塊鏈資料同步、不可竄改，以及去識別化特性，「遠匯交易重複性驗證平臺」可在確保客戶交易隱私的前提下，跨業者查核資料，只需要訂單發票、到期日、金額等資料，就可以確認客戶沒有重複交易行為，進而防堵企業炒匯，降低銀行違規風險，線上查核亦可大幅減少人工作業、紙本交易成本。

歷經六個月開發，綜合主管機關建議與百場會議結論，實證團隊最終提出以區塊鏈技術打造跨金融機構的「遠匯交易重複性驗證平台」，日前已向主管機關提出成果報告，後續將接軌金融科技共創平台，納入更多功能並擴大實證範圍，運用數位化科技，提升金融機構的營運效能，進一步強化跨銀行的風險控管，建立跨金融機構的遠期外匯交易風險聯防平台，健全國家金融穩定發展。