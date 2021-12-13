兆豐銀行福委會歲末送暖 同仁福利金餘款捐公益

受到疫情衝擊影響，各界愛心捐贈也隨之銳減，時值歲末年終，兆豐銀行職工福利委員會仍積極關懷弱勢、落實公益，將銀行交給福委會統籌運用的福利金折扣餘款，捐贈公益、弱勢團體，本次受惠的社福機構及公益團體共10家。

兆豐銀行福委會主任委員蔡秋發表示，兆豐銀行福委會已經連續12年辦理愛心捐贈的活動，截止今年為止，累計捐贈金額逾760萬元、超過上百個公益團體接受捐贈。每年的受贈對象，都開放兆豐銀行同仁提供推薦名單，再由福利委員投票選出前10名的團體，希望讓有限的資源，效益能夠放到最大。兆豐銀行同仁積少成多、聚沙成塔，累積小愛、凝聚大愛的力量，積極參與社會公益及弱勢關懷活動，將愛心散播遍及台灣各個角落。

今年度的受贈團體計有：台灣失智症協會、罕見疾病基金會、桃園市私立方舟啟智教養院、中華民國癌友新生命協會、醫療財團法人南迴基金會、臺灣視障協會暨愛幸福庇護工場、弘道老人福利基金會新北服務處、桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、台灣藍色天空志工關懷協會、桃園市私立聖愛教養院等10個社福機構及公益團體。

兆豐金控集團透過「兆豐慈善基金會」與「兆豐銀行文教基金會」的資源及力量，也持續投入教育、體育、藝文及公益等多面向，積極參與各種社會公益活動，12月份也號召票券、證券、投信、AMC等子公司同仁共同參與「兆豐送暖 寒冬送愛」等5場志工活動。持續挺貧病、助急難，用心關懷弱勢族群，提供貧病家庭更多實際的協助，以落實ESG社會共榮，實踐企業社會責任。