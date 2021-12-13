安聯AI健康指數大探索 女性「健康指數」高於男性

人工智慧（AI）已經成為醫療研發的新利器，尤其是應用在公衛上，新冠肺炎疫情之後更將 AI 技術推上防疫舞台，安聯人壽於攜手清華大學電機系BIIC實驗室，利用去年產學合作推出的全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標 –安聯AI健康指數，比較近兩年（2020、 2021）全國安聯 AI 健康指數，首次揭曉「2021安聯AI健康指數大探索」，結果顯示2021年全國健康指數為91.2。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽近年來積極發展InsurTech，繼成功利用AI 打造客戶服務，去年將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用台灣全民健保資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數，透過安聯AI健康指數的資訊，讓每個客戶了解自身居住地的健康分數、掌握健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理。

比較全國 2020 年及 2021 年之健康指數，結果顯示2021 年全國健康指數為 91.2（2020： 91.3），三個子向度指數分別為綜合癌症指標 88.5 （2020： 88.5）、住院醫療指標 90.1（2020： 90.4）、生命健康指標 93.1（2020： 93.2），整體而言，分數呈現平穩趨勢。

這次調查也顯示，2021年度女性健康指數93分，明顯優於男性的89.2分。

造成兩性健康指數差異的原因，負責研究的台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒博士推測與生活習慣有關，國民健康署資料顯示，18歲以上人口過去一年飲酒百分比，分別為男性53.4%以及女性33.0%，2020年18歲以上人口吸菸率，男性吸菸率23.1%亦遠高於女性的2.9%。