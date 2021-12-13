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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

臺網區塊鏈技術助攻 攜手四大國銀首創防炒作匯率

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

臺灣網路認證公司參與由金管會指導，金融總會主辦的國內第一座「金融科技創新園區」（FinTechSpace）所主推跨金融機構「自主聯合實證案」，與中國信託銀行、華南銀行臺灣銀行臺灣中小企業銀行，及台灣微軟公司等共同組成實證團隊，打造「跨金融機構遠匯交易重複性驗證平台」，共同首創以區塊鏈技術解決銀行業者目前所面臨遠期外匯交易重複性交易弊端，防堵企業炒作匯率，實證成果獲主管機關高度認可。

臺網公司副總周法烈今日出席於金融科技創新園區（FinTechSpace）舉辦「臺幣遠匯交易風險聯防聯合實證」發表會，周法烈提到，臺網公司所提供區塊鏈技術，在風險聯防機制中扮演「資料互通」的角色，當銀行將遠匯報送的資料發布到鏈上之後，這些資料都會經由區塊鏈自動同步到其他銀行，並且可以達到「識別來源身分」以及「資料不可竄改」的效果，藉由區塊鏈技術讓參與的銀行可以互相信任及有效率的方式互通資料。

周法烈進一步說明，臺網公司採用實名制加上許可制之聯盟鏈架構，參與的銀行需要經過電子憑證之身分驗證才可以串接到風險聯防平台，來達到「識別來源身分」防止不合法的使用者取得資料。而「資料不可竄改」則是利用區塊鏈技術的特性，再搭配數位簽章的保護，確保鏈上資料的完整性。

在本次實證案中，為了保護銀行客戶的機敏資料不會外洩，臺網公司開發的風險聯防平台採用「資料分層級儲存與管理」的設計，機敏資料只儲存於各銀行的本地資料庫中，區塊鏈上僅共享經過Hash演算法「去識別化」的資料，達到兼顧資訊安全與隱私權。鏈上各家銀行可以在不向同業揭露交易細節的狀況下，完成跨業間資料查核，一方面降低銀行違規風險，另一方面則是防堵企業炒作匯率。

周法烈表示，銀行之間要互通資料過往都是透過集中化的架構，臺網公司參與這次的實證案，以區塊鏈技術建置去中心化的創新架構，期許未來可以在金融科技創新發展路徑路上貢獻一份心力。

區塊鏈 金融科技 中國信託 華南銀行 臺灣銀行 臺灣中小企業銀行 金管會

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