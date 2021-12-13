第一金協助汰換LED燈具 台東三民國小變身綠光小學

第一金控（2892）秉持在地關懷理念，上周六（11日）由第一金控總經理陳芬蘭帶領第一金控及第一銀行志工團隊前進臺東縣成功鎮三民國小，舉辦「愛心無礙 傳愛零距離」守護偏鄉原兒活動，攜手第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽共同打造「綠光小學」，透過汰換逾200套LED燈具，有效保護原兒視力，同時為地球環境盡一份心力。

第一金控除了將三民國小打造成「綠光小學」，將現行教室使用之T8照明燈具全數汰換成環保節能的LED燈具，打造優質學習環境、提升學童學習效能，更邀請當地生命鬥士Power Angel能量天使分享生命故事和帶來好聽的歌曲，感動現場所有孩子、老師及志工們，藉由生命鬥士的分享，鼓勵孩子們勇往直前，學習以樂觀及積極的態度面對生活。

活動當天，第一金控志工特別安排一堂環境教育課程，透過互動遊戲認識環保標章，充實的活動內容讓每位學童收穫滿滿；第一金控以實際行動教導小朋友們愛護地球，同時準備了許多聖誕節禮品，溫暖孩子的心，讓所有參與活動的學童擁有一個美好的回憶。

第一金融集團長期致力實踐環境永續政策，自2017年啟動「綠光傳愛」永續計畫，主動協助缺乏資源的社福機構及偏鄉學校汰換老舊耗能燈具，迄今已協助26家社福機構及偏鄉學校改善照明，共安裝6,021套LED燈具，預估年節省用電約53萬度，節省電費支出約211萬元，減碳量約293公噸CO2e；此計畫也獲得客戶與供應商的肯定及認同，大方贊助部分燈具，共同響應愛心公益，一起為社福機構及偏鄉學校打造明亮節能的生活環境。在追求營運成長之餘，第一金融集團同步落實環境保護與社會健全發展，有效發揮金融影響力，持續貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。