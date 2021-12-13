首家！土銀誓言打房 明年不動產放款喊出「零成長」

央行、金管會和財政部三大財經部會聯手打房，但房價卻愈打愈漲，引發立委關切。土銀董事長謝娟娟今（13日）在立法院表示，配合政府打炒房政策，土銀明年不動產放款預算目標將以「零成長」編列。

這也是首家喊出明年不動產放款業務零成長的公股行庫。目前多數公股行庫明年房貸業務多維持在4~5%成長率。

立委沈發惠今在財委會上詢問，土銀身為土建融專業銀行、不受《銀行法》72-2條限制，如何配合政府打炒房政策？謝娟娟說，土銀今年土建融成長比往年低也遠低於同業平均。

沈發惠說，那央行和金管會打炒房對土銀的不動產風險管控沒影響嗎，明年營運目標是否會調降？謝娟娟說，明年業務目標是編「零成長」，但因有盈餘目標要達成，所以無法調降。

謝娟娟說，目前金管會對土銀不動產放款限制，是採取土建融放款佔總授信額度的23%，至於依照《銀行法》72-2條佔總存款和金融債總額佔比則是61%，主因是土銀是土建融專業銀行不受《銀行法》72-2條的限制。

她也強調，即便土銀超過五成放款都集中在不動產開發業，但今年已強化中小企業放款，今年中小企業放款已經成長12%。