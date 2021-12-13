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銀行首家 合庫遠程視訊櫃檯(VTM)服務開辦

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

合庫金（5880）旗下合庫銀行的遠程視訊櫃檯(VTM)服務，在歷經6個月的試辦過後獲准正式開辦，並於110年11月開放民眾使用，為首家提供VTM服務的公股銀行，現在民眾只要持雙證件，就可以在營業時間到設於合庫營業部的VTM辦理開戶業務，過程中均有視訊櫃員透過視訊從旁協助，帶領民眾逐步辦理各項開戶步驟，還可於開戶完成後當場領取金融卡及開通網路銀行，提供更方便、快速的開戶體驗。

合庫銀行指出，VTM透過標準化作業流程來降低人工作業疏漏的風險，並有效節省開戶時間，最快約20分鐘即可完成，加上視訊櫃員親切的引導及說明，使數位金融服務更有溫度，讓民眾多了一個簡易開戶的管道，減少抽號碼牌等待叫號的時間，又可避免疫情期間面對面交談之染疫風險。

為了更便利民眾使用，合庫銀行於新竹科學園區旗艦型數位分行設置之VTM也預計將於111年第二季提供服務，另將視未來需要及市場現況擴增據點，並持續蒐集客戶使用意見，作為介面及流程優化的參考；合庫銀行亦考量上班族的需求，將規劃把設備移動至自動化服務區及延長設備營運時間，以提供銀行營業時間外的服務，使其更具有時間彈性，未來民眾可以自行利用下班時間到VTM輕鬆完成開戶。

合庫銀行表示，VTM可協助驗證國民身分證之真偽，相較於其他線上業務申辦，其核驗機制較為嚴謹，未來待法規鬆綁後，針對需要臨櫃確認客戶身分證件辦理的業務都可規劃在VTM上執行，將可提供更豐富的功能。合庫銀行也持續關注各項金融科技發展，提供更多元的數位金融服務，朝普惠金融的目標積極邁進，成為大家身邊最得力的金融助手。

合庫金 視訊 身分證

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