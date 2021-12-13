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年輕人南漂 國泰金金融科技中心進駐台中要面向東南亞

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰金控位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center）正式開幕，辦公室開闊無隔閡。國泰金／提供
國泰金控位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center）正式開幕，辦公室開闊無隔閡。國泰金／提供

搭這波年輕人南漂潮，繼全球晶圓代工龍頭台積電確定設廠高雄，台灣金融業領導品牌國泰金控（2882）今（13）日也宣布將金融科技事業進駐中台灣，並面向東南亞做技術輸出！國泰金控位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center，簡稱CDC）正式開幕，要用科技技術力吸引中、南部人才，運用集團資源與科技量能打造中台灣首座金融科技新地標。

國泰金表示，CDC未來將作為國泰技術輸出海外的總部，主要支援東南亞各地據點的數位發展、設計開發以及創新業務發展等，規劃超過60個人力，期望能匯集全台北中南各地的技術人才，邀請渴望返鄉的北漂或南漂族能返鄉工作，一同加入全台金融科技最強團隊。

國泰金控台中資訊開發中心協理劉本傑表示，國泰資訊開發中心（CDC）主要負責集團橫跨銀行、壽險與產險於東南亞地區的數位發展及創新業務，將作為海外市場的資訊樞紐與技術輸出總部，為各地市場打造數位化產品與中台開發系統等。我們相信CDC設立於台中不僅能活絡中部技術研發動能，更能以數位數據技術力響應集團打亞洲盃、加以完善亞洲市場布局。

國泰CDC目前開放職缺包含專案經理、產品經理、UI/UX設計師、數據商業分析師、系統分析師、Java開發工程師、QA以及DevOps工程師等。

國泰資訊開發中心（CDC）位於台中市烏日區，擁有三鐵共構交通便利的優勢，辦公室設置於物流共和國台中園區內，挑高樓板設計搶眼，寬敞的辦公空間，裝潢融入時尚的輕工業風格，運用混凝土感的多層次黑灰色天花板及牆面，視野更開闊無隔閡，除了必備的大型會議室、也有如咖啡廳般的沙發包廂，兼具隱密性和獨立空間，團隊可隨時轉換空間激盪新創意，或帶杯咖啡到舒適的高腳椅區，切換心情營造輕鬆的上班氛圍。另外隨插即用的行動辦公室，也讓座位分配更彈性，多項貼心的特色設計，要讓每位員工樂在上班。

國泰金控表示，立足台灣、放眼國際，自2016年起全力推動數位轉型，透過堅強的金融科技與創新實力，不斷打造符合各種生活場景的金融服務；設立國泰資訊開發中心（CDC），將匯集北中南技術人才共同前進，透過技術研發與創新能量，將大幅提升國泰推進東南亞發展動能，並以成為「亞太地區最佳金融機構」為期許。

國泰資訊開發中心（CDC）於2021年底強勢進駐中台灣，期望打造成為中台灣首座金融科技地標，歡迎北漂南漂的全台技術人有機會返鄉工作，並加入金融科技最強團隊。國泰金／提供
國泰資訊開發中心（CDC）於2021年底強勢進駐中台灣，期望打造成為中台灣首座金融科技地標，歡迎北漂南漂的全台技術人有機會返鄉工作，並加入金融科技最強團隊。國泰金／提供
國泰金控位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center）正式開幕，辦公室擁有多樣化的會議空間，團隊可隨時討論激盪創意。國泰金／提供
國泰金控位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center）正式開幕，辦公室擁有多樣化的會議空間，團隊可隨時討論激盪創意。國泰金／提供

國泰金控 東南亞 金融科技

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