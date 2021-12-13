股匯齊漲 新台幣早盤升值2.7分、一度觸及27.71元

新台幣今（13）日以27.73元兌1美元開盤，升值0.7分；台股早盤以17,841.03點開高，股匯雙漲，新台幣早盤一度觸及27.71元兌1美元，升值2.7分。

美股上周五收高，道瓊工業指數上漲216點，或0.6%，收35,970點；標普500指數上漲44.57點，或0.95%，收4,712.02點；Nasdaq指數上漲113.23點，或0.72%，收15,630點；費半指數上漲35.15點，或0.9%，收在3,914.67點。

台股開盤上漲14.77點，以17,841.03點開出，新台幣則是以升值開出，早盤低點為開盤27.73元兌1美元開盤，升值0.7分，一度觸及27.71元兌1美元，升值2.7分。