元富盃尋找潛力股競賽冠軍抱走10萬大獎

新光金控（2888）旗下元富證券「2021元富盃尋找潛力股競賽」決賽於12月11日舉行，初賽經過元富投顧評審團嚴格評選後，遴選出16名晉級者進行口頭簡報及評審問答。歷經激烈競爭後，由台灣大（3045）學郝軒平獲得第一名10萬元獎金，第二名及第三名則由澳洲新南威爾斯大學張博凱及淡江大學葉建廷，分別獲得5萬元及1萬元獎金。

元富證券總經理李明輝表示，元富持續推動金融教育，不斷向年輕人宣導投資前需審慎研究的觀念，因此，舉辦元富盃尋找潛力股競賽，期盼學生能夠按照專業的研究報告架構學習個股分析，強化研究產業及個股的基本功。

今年競賽已來到第三屆，參賽學生所撰寫的研究報告水準皆有一定水準，顯示不僅競賽備受學生重視，也代表有愈來愈多年輕學子認知到研究的重要性，而這也是元富推動金融教育期盼能達到的目標。

決賽當天由元富投顧組成實力堅強的評審團，並於現場進行講評和指導建議，學生亦須如一般研究員向法人進行簡報般接受現場評審問答，讓學生了解正統的研究報告撰寫技巧，參賽者皆表示在整個賽程中受益匪淺，會後亦可直接與評審交流意見，達到產學交流的目的，且不單只有前三名者，只要表現獲得評審青睞，皆能獲得元富證券優先就業機會。

為讓更多人了解一份好的研究報告該如何撰寫，今年特邀請元富投顧研究員亦是第一屆冠軍來錄製宣傳影片，以過往參賽時的學生身分及現在從事研究人員的角度，分享如何尋找個股、資料搜集及研究報告架構梳理，影片觀賞次數達近五萬人次，除了給予欲報名競賽的學生正確的撰寫方向，也為所有影片觀賞者提供如何研究產業及個股的基本觀念。

元富證券長期投入金融教育推廣，以提升全齡金融素養為願景，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念到生活理財宣導等面向出發，開展多樣化的活動。未來，將持續發揮券商的專業角色，投入經營不同族群對金融知識的學習管道，呼應聯合國 SDGs 消除貧窮、教育品質及減少不平等三項目標，為社會注入更多正向能量。