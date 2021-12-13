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企業獲利增長將引領美股多頭續揚 法人：逢回分批布局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯準會貨幣政策正常化反映對美國經濟前景的信心，且可避免通膨惡化的風險，儘管股市本益比擴張有限，看好企業獲利增長將引領美股多頭續揚；富蘭克林證券投顧表示，可採取逢震盪加碼或定期定額方式介入，首選科技創新成長型股票基金和具備抗通膨和政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。

富蘭克林證券投顧表示，投資人焦點轉向12月14~15日美國聯準會利率會議，市場普遍預期，聯準會可能宣布每月縮減購債規模自150億美元提高至300億美元、富蘭克林證券投顧表示，未來一周投資人焦點轉向12/14~15聯準會利率會議，市場普遍預期聯準會可能宣布每月縮減購債規模自150億美元提高至300億美元、2022年3月將正式結束購債，但對升息時點和速度看法分歧，將從利率點陣圖中發掘政策指引的蛛絲馬跡。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，隨著經濟復甦，在聯準會最終透過升息轉向更緊縮的政策之前，逐步移除量化寬鬆是貨幣政策正常化跨出重要的一步，但整體貨幣政策立場依然寬鬆。凱利投資衰退風險儀表板中有兩個可用來作為監控聯準會縮減購債對金融狀況影響的關鍵指標，包括貨幣供給及殖利率曲線，目前這兩個指標均呈現擴張。聯準會縮減購債規模僅是鬆開油門，不是猛踩煞車，若能避免變種病毒使疫苗無效的最差情境，值此經濟擴張進入中期階段的環境，短線股市震盪提供進場機會。

美國聯準會 貨幣政策

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